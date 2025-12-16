Новий рецепт засолення червоної риби — просте приготування з фото до Нового року

Червона риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей спосіб засолення червоної риби варто зберегти перед святами. Мінімум інгредієнтів, жодних складних маніпуляцій і стабільно смачний результат, який чудово доповнить новорічні закуски та канапки.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

вода холодна — 600 мл.;

сіль — 3 ст. л. з гіркою;

цукор — 1 ст. л. з невеликою гіркою;

червона риба філе — 500–600 г;

олія — 1–2 ст. л. за бажанням.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати холодну воду, сіль і цукор. Ретельно перемішати до повного розчинення кристалів, щоб розсіл став абсолютно прозорим. Філе червоної риби нарізати порційними шматочками та повністю занурити в підготовлений розсіл.

Червона риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишити рибу маринуватися приблизно 25 хвилин при кімнатній температурі. Після цього рідину злити, а шматочки за бажанням злегка обсушити паперовим рушником.

Шматочки риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати олію, обережно перемішати, щоб не пошкодити структуру риби. Накрити ємність плівкою або кришкою та поставити в холодильник.

Риба в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 30 хвилин рибу вже можна подавати до столу, але найкращий результат виходить після витримки протягом ночі. За цей час смак стає більш глибоким, а текстура ніжною та шовковистою.

Шматочки червоної риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Зберігати готову солону червону рибу в холодильнику не довше 3–4 днів. Вона ідеально підходить для канапок, брускет, салатів і святкових закусок.

