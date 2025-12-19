Маринована скумбрія — простий рецепт, за яким риба смачніша за червону

Маринована скумбрія — за цим рецептом смачніше червоної риби
Маринована скумбрія за цим рецептом приємно дивує вже з першого шматочка. Завдяки правильно збалансованому маринаду риба виходить ніжною, ароматною та без різкого запаху. Смак настільки насичений і благородний, що скумбрія легко конкурує з дорогою червоною рибою. Це ідеальний варіант як для святкового столу, так і для щоденного меню.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжоморожена — 1 шт. (приблизно 500 г);
- вода — 200 мл;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- коріандр у зернах — 0,5 ч. л.;
- чорний перець горошком — 0,5 ч. л.;
- олія рослинна — 1 ст. л.;
- яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.
Спосіб приготування
Скумбрію повністю розморозити, промити, відрізати голову та плавці, випатрати й добре очистити від чорної плівки всередині. За бажанням рибу нарізати порційними шматками або залишити цілою.
У каструлі довести до кипіння воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, коріандр і чорний перець. Проварити маринад кілька хвилин, щоб спеції розкрили аромат, після чого зняти з вогню та повністю охолодити.
У холодний маринад додати рослинну олію та яблучний оцет, ретельно перемішати. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Скумбрію викласти у скляну або емальовану ємність, пересипати цибулею та залити маринадом так, щоб риба була повністю покрита. Накрити кришкою або плівкою та прибрати в холодильник.
Маринувати скумбрію не менше 12 годин, а для насиченого смаку залишити на 24 години. Перед подачею рибу можна злегка полити олією та доповнити свіжою зеленню або ще трохи цибулею.
