Маринована скумбрія — простий рецепт, за яким риба смачніша за червону

Маринована скумбрія. Фото: кадр з відео

Маринована скумбрія за цим рецептом приємно дивує вже з першого шматочка. Завдяки правильно збалансованому маринаду риба виходить ніжною, ароматною та без різкого запаху. Смак настільки насичений і благородний, що скумбрія легко конкурує з дорогою червоною рибою. Це ідеальний варіант як для святкового столу, так і для щоденного меню.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

скумбрія свіжоморожена — 1 шт. (приблизно 500 г);

вода — 200 мл;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

коріандр у зернах — 0,5 ч. л.;

чорний перець горошком — 0,5 ч. л.;

олія рослинна — 1 ст. л.;

яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;

цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування

Скумбрію повністю розморозити, промити, відрізати голову та плавці, випатрати й добре очистити від чорної плівки всередині. За бажанням рибу нарізати порційними шматками або залишити цілою.

Свіжа скумбрія. Фото: кадр з відео

У каструлі довести до кипіння воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, коріандр і чорний перець. Проварити маринад кілька хвилин, щоб спеції розкрили аромат, після чого зняти з вогню та повністю охолодити.

Приготування маринаду. Фото: кадр з відео

У холодний маринад додати рослинну олію та яблучний оцет, ретельно перемішати. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Скумбрію викласти у скляну або емальовану ємність, пересипати цибулею та залити маринадом так, щоб риба була повністю покрита. Накрити кришкою або плівкою та прибрати в холодильник.

Маринована скумбрія. Фото: кадр з відео

Маринувати скумбрію не менше 12 годин, а для насиченого смаку залишити на 24 години. Перед подачею рибу можна злегка полити олією та доповнити свіжою зеленню або ще трохи цибулею.

