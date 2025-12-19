Відео
Маринована скумбрія — за цим рецептом смачніше червоної риби

Дата публікації: 19 грудня 2025 01:04
Маринована скумбрія — простий рецепт, за яким риба смачніша за червону
Маринована скумбрія. Фото: кадр з відео

Маринована скумбрія за цим рецептом приємно дивує вже з першого шматочка. Завдяки правильно збалансованому маринаду риба виходить ніжною, ароматною та без різкого запаху. Смак настільки насичений і благородний, що скумбрія легко конкурує з дорогою червоною рибою. Це ідеальний варіант як для святкового столу, так і для щоденного меню.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • скумбрія свіжоморожена — 1 шт. (приблизно 500 г);
  • вода — 200 мл;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • коріандр у зернах — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець горошком — 0,5 ч. л.;
  • олія рослинна — 1 ст. л.;
  • яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування

Скумбрію повністю розморозити, промити, відрізати голову та плавці, випатрати й добре очистити від чорної плівки всередині. За бажанням рибу нарізати порційними шматками або залишити цілою.

рецепт маринованої скумбрії
Свіжа скумбрія. Фото: кадр з відео

У каструлі довести до кипіння воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, коріандр і чорний перець. Проварити маринад кілька хвилин, щоб спеції розкрили аромат, після чого зняти з вогню та повністю охолодити.

смачна маринована скумбрія
Приготування маринаду. Фото: кадр з відео

У холодний маринад додати рослинну олію та яблучний оцет, ретельно перемішати. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Скумбрію викласти у скляну або емальовану ємність, пересипати цибулею та залити маринадом так, щоб риба була повністю покрита. Накрити кришкою або плівкою та прибрати в холодильник.

рецепт солоної маринваної скумбрії
Маринована скумбрія. Фото: кадр з відео

Маринувати скумбрію не менше 12 годин, а для насиченого смаку залишити на 24 години. Перед подачею рибу можна злегка полити олією та доповнити свіжою зеленню або ще трохи цибулею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
