Омега-3 или рыбий жир — в чем разница для здоровья

Омега-3 и рыба. Фото: Freepik

Омега-3 и рыбий жир часто воспринимают как одинаковые понятия, хотя между ними есть важная разница. Оба варианта могут приносить пользу сердцу, мозгу и иммунной системе, но их состав и концентрация питательных веществ отличаются. Из-за этого многие люди не знают, что лучше выбрать для поддержания здоровья.

Чем омега-3 отличается от рыбьего жира и какой вариант может быть полезнее рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Многие люди путают омега-3 и рыбий жир, считая, что это одно и то же. На самом деле эти понятия связаны между собой, но не идентичны.

Красная рыба и крупа. фото: Freepik

Из-за этого при выборе добавок или полезных продуктов часто возникает вопрос: что же на самом деле полезнее для организма — омега-3 или рыбий жир? Разобраться в этом стоит, ведь оба варианта могут по-разному влиять на здоровье.

Что такое омега-3

Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, которые жизненно необходимы для организма. Они не синтезируются в достаточном количестве самостоятельно, поэтому должны поступать с пищей или добавками.

К основным омега-3 кислотам относятся:

EPA (эйкозапентаеновая кислота);

DHA (докозагексаеновая кислота);

ALA (альфа-линоленовая кислота).

EPA и DHA содержатся преимущественно в морской рыбе и морепродуктах. Именно они чаще всего входят в состав пищевых добавок.

ALA можно получить из растительных источников: семян льна, чиа, грецких орехов, соевых продуктов. Но организм превращает ее в EPA и DHA лишь частично, поэтому морские источники считаются более эффективными.

Что такое рыбий жир

Рыбий жир — это натуральный продукт, который получают из печени или тканей жирной морской рыбы: трески, сельди, скумбрии, сардин или лосося.

Он содержит:

омега-3 жирные кислоты;

витамины A и D;

другие жирные кислоты;

небольшое количество микроэлементов.

То есть рыбий жир — это источник омега-3, но не только их. В нем есть и другие полезные компоненты.

В чем главная разница

Главная разница заключается в том, что омега-3 — это конкретные жирные кислоты, а рыбий жир — это продукт, который их содержит.

Современные добавки могут быть двух типов:

Классический рыбий жир — в нем сохранен природный состав: омега-3, витамины A и D и другие жиры. Концентрированный омега-3 — это очищенная форма, где основную часть составляют именно EPA и DHA. Другие компоненты могут быть удалены во время очистки.

Красная рыба. Фото: Freepik

Какая польза для здоровья

И омега-3, и рыбий жир имеют схожие полезные свойства, ведь ключевую роль играют именно жирные кислоты.

Поддержка сердца и сосудов

Омега-3 могут помогать снижать уровень триглицеридов в крови, поддерживать эластичность сосудов и нормальный сердечный ритм.

Работа мозга

DHA является важной составляющей клеток мозга. Достаточное потребление омега-3 связывают с лучшей концентрацией, памятью и когнитивной функцией.

Уменьшение воспаления

Эти жирные кислоты участвуют в регуляции воспалительных процессов в организме.

Поддержка зрения

DHA входит в структуру сетчатки глаза, поэтому омега-3 могут быть важными для здоровья глаз.

Польза для кожи

Регулярное поступление омега-3 может способствовать поддержанию эластичности кожи и уменьшению сухости.

Когда лучше выбрать рыбий жир

Рыбий жир может быть лучшим вариантом в нескольких случаях.

Во-первых, если организму нужны не только омега-3, но и дополнительные витамины A и D. Это особенно актуально в периоды, когда человек редко бывает на солнце или имеет ограниченный рацион.

Во-вторых, классический рыбий жир часто дешевле очищенных концентрированных добавок.

В-третьих, он ближе к естественной форме продукта.

Когда стоит выбрать омега-3

Концентрированные омега-3 могут быть более удобными в некоторых ситуациях.

Например:

когда нужна большая доза EPA и DHA;

когда важно избегать избытка витамина A;

когда человек не переносит вкус рыбьего жира.

Также современные добавки омега-3 часто проходят дополнительную очистку от возможных примесей.

Можно ли получить омега-3 из пищи

Лучший способ получать омега-3 — это сбалансированный рацион.

Основные продукты, богатые этими жирными кислотами:

лосось;

скумбрия;

сардины;

сельдь;

тунец;

семена льна;

семена чиа;

грецкие орехи.

Диетологи часто рекомендуют есть жирную морскую рыбу примерно два раза в неделю.

Вывод

Омега-3 и рыбий жир не являются конкурентами — скорее это две разные формы одного полезного источника жирных кислот.

Рыбий жир — это натуральный продукт, который содержит омега-3 вместе с другими полезными веществами.

Омега-3 в виде добавок — это более концентрированная и очищенная форма.

Поэтому выбор зависит от потребностей организма, рациона и рекомендаций врача. В обоих случаях главное — обеспечить достаточное поступление этих важных жирных кислот для поддержания здоровья.

Ранее мы писали про полезные свойства авокадо, о которых мало кто знает.

Еще мы писали про ТОП 4 продукта, которые продлевают молодость, если их есть на завтрак.

Ваша пробная версия Premium закончилась