Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Омега-3 или рыбий жир — что выбрать для здоровья

Омега-3 или рыбий жир — что выбрать для здоровья

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 01:04
Омега-3 или рыбий жир — в чем разница для здоровья
Омега-3 и рыба. Фото: Freepik

Омега-3 и рыбий жир часто воспринимают как одинаковые понятия, хотя между ними есть важная разница. Оба варианта могут приносить пользу сердцу, мозгу и иммунной системе, но их состав и концентрация питательных веществ отличаются. Из-за этого многие люди не знают, что лучше выбрать для поддержания здоровья.

Чем омега-3 отличается от рыбьего жира и какой вариант может быть полезнее рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Многие люди путают омега-3 и рыбий жир, считая, что это одно и то же. На самом деле эти понятия связаны между собой, но не идентичны.

омега-3 чи риб’ячий жир що корисніше для здоров’я
Красная рыба и крупа. фото: Freepik

Из-за этого при выборе добавок или полезных продуктов часто возникает вопрос: что же на самом деле полезнее для организма — омега-3 или рыбий жир? Разобраться в этом стоит, ведь оба варианта могут по-разному влиять на здоровье.

Что такое омега-3

Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, которые жизненно необходимы для организма. Они не синтезируются в достаточном количестве самостоятельно, поэтому должны поступать с пищей или добавками.

К основным омега-3 кислотам относятся:

  • EPA (эйкозапентаеновая кислота);
  • DHA (докозагексаеновая кислота);
  • ALA (альфа-линоленовая кислота).

EPA и DHA содержатся преимущественно в морской рыбе и морепродуктах. Именно они чаще всего входят в состав пищевых добавок.

ALA можно получить из растительных источников: семян льна, чиа, грецких орехов, соевых продуктов. Но организм превращает ее в EPA и DHA лишь частично, поэтому морские источники считаются более эффективными.

Что такое рыбий жир

Рыбий жир — это натуральный продукт, который получают из печени или тканей жирной морской рыбы: трески, сельди, скумбрии, сардин или лосося.

Он содержит:

  • омега-3 жирные кислоты;
  • витамины A и D;
  • другие жирные кислоты;
  • небольшое количество микроэлементов.

То есть рыбий жир — это источник омега-3, но не только их. В нем есть и другие полезные компоненты.

В чем главная разница

Главная разница заключается в том, что омега-3 — это конкретные жирные кислоты, а рыбий жир — это продукт, который их содержит.

Современные добавки могут быть двух типов:

  1. Классический рыбий жир — в нем сохранен природный состав: омега-3, витамины A и D и другие жиры.
  2. Концентрированный омега-3 — это очищенная форма, где основную часть составляют именно EPA и DHA. Другие компоненты могут быть удалены во время очистки.
чим корисний риб’ячий жир для здоров’я
Красная рыба. Фото: Freepik

Какая польза для здоровья

И омега-3, и рыбий жир имеют схожие полезные свойства, ведь ключевую роль играют именно жирные кислоты.

Поддержка сердца и сосудов

Омега-3 могут помогать снижать уровень триглицеридов в крови, поддерживать эластичность сосудов и нормальный сердечный ритм.

Работа мозга

DHA является важной составляющей клеток мозга. Достаточное потребление омега-3 связывают с лучшей концентрацией, памятью и когнитивной функцией.

Уменьшение воспаления

Эти жирные кислоты участвуют в регуляции воспалительных процессов в организме.

Поддержка зрения

DHA входит в структуру сетчатки глаза, поэтому омега-3 могут быть важными для здоровья глаз.

Польза для кожи

Регулярное поступление омега-3 может способствовать поддержанию эластичности кожи и уменьшению сухости.

Когда лучше выбрать рыбий жир

Рыбий жир может быть лучшим вариантом в нескольких случаях.

Во-первых, если организму нужны не только омега-3, но и дополнительные витамины A и D. Это особенно актуально в периоды, когда человек редко бывает на солнце или имеет ограниченный рацион.

Во-вторых, классический рыбий жир часто дешевле очищенных концентрированных добавок.

В-третьих, он ближе к естественной форме продукта.

Когда стоит выбрать омега-3

Концентрированные омега-3 могут быть более удобными в некоторых ситуациях.

Например:

  • когда нужна большая доза EPA и DHA;
  • когда важно избегать избытка витамина A;
  • когда человек не переносит вкус рыбьего жира.

Также современные добавки омега-3 часто проходят дополнительную очистку от возможных примесей.

Можно ли получить омега-3 из пищи

Лучший способ получать омега-3 — это сбалансированный рацион.

Основные продукты, богатые этими жирными кислотами:

  • лосось;
  • скумбрия;
  • сардины;
  • сельдь;
  • тунец;
  • семена льна;
  • семена чиа;
  • грецкие орехи.

Диетологи часто рекомендуют есть жирную морскую рыбу примерно два раза в неделю.

Вывод

Омега-3 и рыбий жир не являются конкурентами — скорее это две разные формы одного полезного источника жирных кислот.

Рыбий жир — это натуральный продукт, который содержит омега-3 вместе с другими полезными веществами.

Омега-3 в виде добавок — это более концентрированная и очищенная форма.

Поэтому выбор зависит от потребностей организма, рациона и рекомендаций врача. В обоих случаях главное — обеспечить достаточное поступление этих важных жирных кислот для поддержания здоровья.

Ранее мы писали про полезные свойства авокадо, о которых мало кто знает. 

Еще мы писали про ТОП 4 продукта, которые продлевают молодость, если их есть на завтрак.

витамины рыба полезные жиры омега 3 лосось
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации