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Оселедець пряного посолу вдома — бюджетний та смачний рецепт

12 жовтня 2024 20:00
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Оселедець пряного посолу вдома — бюджетний покроковий рецепт
Оселедець пряного посолу. Фото: Freepik
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете скуштувати смачний оселедець пряного посолу, приготований власноруч? Цей бюджетний і простий рецепт допоможе створити ідеальну страву, яка стане фаворитом на вашому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

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Вам знадобиться: 

  • 1.5 кг оселедця;
  • 1 л води;
  • 3 ст.л солі з чубком;
  • 1 ст.л зерен коріандру (можна без або зменшити кількість);
  • 2 лаврових листка;
  • чорний перець горошком (за бажанням). 

Спосіб приготування 

Для маринаду на один літр води додати три столових ложки солі. Перемішати до повного розчинення солі. 

оселедець пряного посолу вдома рецепт
Маринад для оселедця. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

На дно посуду кладемо одну столову ложку корінадру та лавровий лист, за бажанням можна додати декілька горошин чорного перцю. 

рецепт оселедеця пряного посолу вдома
Спеції для оселедця. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Щільно викладаємо оселедець. Все залити холодним розсолом. 

простий рецепт оселедеця пряного посолу
Риба в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Закрити посуд та поставити оселедець у холодильник на 4-5 діб. Оселедець без голови маринувати 3-4 доби. 

смачний простий рецепт оселедеця пряного посолу
Маринований оселедець. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

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