Оселедець пряного посолу вдома — бюджетний покроковий рецепт

Оселедець пряного посолу. Фото: Freepik

Хочете скуштувати смачний оселедець пряного посолу, приготований власноруч? Цей бюджетний і простий рецепт допоможе створити ідеальну страву, яка стане фаворитом на вашому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

1.5 кг оселедця;

1 л води;

3 ст.л солі з чубком;

1 ст.л зерен коріандру (можна без або зменшити кількість);

2 лаврових листка;

чорний перець горошком (за бажанням).

Спосіб приготування

Для маринаду на один літр води додати три столових ложки солі. Перемішати до повного розчинення солі.

Маринад для оселедця. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

На дно посуду кладемо одну столову ложку корінадру та лавровий лист, за бажанням можна додати декілька горошин чорного перцю.

Спеції для оселедця. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Щільно викладаємо оселедець. Все залити холодним розсолом.

Риба в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Закрити посуд та поставити оселедець у холодильник на 4-5 діб. Оселедець без голови маринувати 3-4 доби.

Маринований оселедець. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

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