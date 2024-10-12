Сельдь пряного посола дома — бюджетный пошаговый рецепт

Сельдь пряного посола. Фото: Freepik

Хотите попробовать вкусную селедку пряного посола, приготовленную собственноручно? Этот бюджетный и простой рецепт поможет создать идеальное блюдо, которое станет фаворитом на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

1.5 кг сельди;

1 л воды;

3 ст.л соли с челкой;

1 ст.л зерен кориандра (можно без или уменьшить количество);

2 лавровых листа;

черный перец горошком (по желанию).

Способ приготовления

Для маринада на один литр воды добавить три столовых ложки соли. Перемешать до полного растворения соли.

Маринад для сельди. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

На дно посуды кладем столовую ложку коринадра и лавровый лист, по желанию можно добавить несколько горошин черного перца.

Специи для сельди. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Плотно выкладываем сельдь. Все залить холодным рассолом.

Рыба в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Закрыть посуду и поставить сельдь в холодильник на 4-5 суток. Селедку без головы мариновать 3-4 суток.

Маринованная сельдь. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

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