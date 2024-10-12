Сельдь пряного посола дома — бюджетный пошаговый рецепт

Сельдь пряного посола дома — бюджетный и вкусный рецепт
Хотите попробовать вкусную селедку пряного посола, приготовленную собственноручно? Этот бюджетный и простой рецепт поможет создать идеальное блюдо, которое станет фаворитом на вашем столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- 1.5 кг сельди;
- 1 л воды;
- 3 ст.л соли с челкой;
- 1 ст.л зерен кориандра (можно без или уменьшить количество);
- 2 лавровых листа;
- черный перец горошком (по желанию).
Способ приготовления
Для маринада на один литр воды добавить три столовых ложки соли. Перемешать до полного растворения соли.
На дно посуды кладем столовую ложку коринадра и лавровый лист, по желанию можно добавить несколько горошин черного перца.
Плотно выкладываем сельдь. Все залить холодным рассолом.
Закрыть посуду и поставить сельдь в холодильник на 4-5 суток. Селедку без головы мариновать 3-4 суток.
Раньше мы публиковали лайфхак от Клопотенко, в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат.
Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.
Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей в одну минуту — проверено годами.
Читайте Новини.LIVE!