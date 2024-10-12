Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Сельдь пряного посола дома — бюджетный и вкусный рецепт arrow

Сельдь пряного посола дома — бюджетный и вкусный рецепт

12 октября 2024 20:00
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Сельдь пряного посола дома — бюджетный пошаговый рецепт
Сельдь пряного посола. Фото: Freepik
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите попробовать вкусную селедку пряного посола, приготовленную собственноручно? Этот бюджетный и простой рецепт поможет создать идеальное блюдо, которое станет фаворитом на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1.5 кг сельди;
  • 1 л воды;
  • 3 ст.л соли с челкой;
  • 1 ст.л зерен кориандра (можно без или уменьшить количество);
  • 2 лавровых листа;
  • черный перец горошком (по желанию).

Способ приготовления

Для маринада на один литр воды добавить три столовых ложки соли. Перемешать до полного растворения соли.

сельдь пряного посола дома рецепт
Маринад для сельди. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

На дно посуды кладем столовую ложку коринадра и лавровый лист, по желанию можно добавить несколько горошин черного перца.

рецепт сельди пряного посола дома
Специи для сельди. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Плотно выкладываем сельдь. Все залить холодным рассолом.

простой рецепт сельди пряного посола
Рыба в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Закрыть посуду и поставить сельдь в холодильник на 4-5 суток. Селедку без головы мариновать 3-4 суток.

вкусный простой рецепт сельди пряного посола
Маринованная сельдь. Фото: Скриншот YouTube @Смаколик.юаМаріяМихальченко

Раньше мы публиковали лайфхак от Клопотенко, в чем вымочить селедку, чтобы рыба получила уникальный вкус и аромат.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей в одну минуту — проверено годами.

рецепты лайфхаки рыба маринад селедка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:13 Противодействие коррупции в ВВК — Командование Медсил и СБУ провели встречу

20:00 Увольнение из армии по болезни жены — что говорит закон

19:36 Садовый рассказал истории Героев, с которыми сегодня прощался Львов

18:58 Во Львове люди в форме избили студента из Харькова — что известно об инциденте

18:40 В Укргидрометцентре прогнозируют сильные заморозки и туман — погода на завтра

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:18 Ракетные удары по гражданским судам на Одесчине — какие последствия

18:11 Ермак объяснил, какой ответ ожидает Украина от партнеров по Плану победы

17:59 Во Львове и других городах проходят рейды ТЦК в заведениях и спортзалах

17:47 Изъятие военного билета — одесский адвокат рассказал, законны ли такие действия

17:40 Боец ВСУ объяснил, чем отличается стиль командования Залужного и Сырского

20:13 Противодействие коррупции в ВВК — Командование Медсил и СБУ провели встречу

20:00 Увольнение из армии по болезни жены — что говорит закон

19:36 Садовый рассказал истории Героев, с которыми сегодня прощался Львов

18:58 Во Львове люди в форме избили студента из Харькова — что известно об инциденте

18:40 В Укргидрометцентре прогнозируют сильные заморозки и туман — погода на завтра

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

18:18 Ракетные удары по гражданским судам на Одесчине — какие последствия

18:11 Ермак объяснил, какой ответ ожидает Украина от партнеров по Плану победы

17:59 Во Львове и других городах проходят рейды ТЦК в заведениях и спортзалах

17:47 Изъятие военного билета — одесский адвокат рассказал, законны ли такие действия

17:40 Боец ВСУ объяснил, чем отличается стиль командования Залужного и Сырского

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

11 октября 2024

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник