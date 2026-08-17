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Пиріг зі сливами та хрусткою крихтою: рецепт домашньої випічки

17 серпня 2026 03:04
Пиріг зі сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Сливовий пиріг — один із найкращих варіантів сезонної випічки, коли хочеться приготувати щось ароматне й по-домашньому затишне. Кисло-солодкі сливи роблять тісто соковитим, а хрустка крихта зверху додає приємного контрасту. Такий пиріг чудово смакує з чаєм, кавою або просто як солодке частування для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свіжі сливи — 10–12 шт.;
  • вершкове масло — 150 г;
  • цукор — 140 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • яйця — 3 шт.;
  • йогурт або сметана — 4 ст. л.;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • борошно — 8 ст. л. з гіркою.

Для крихти:

  • цукор — 1–2 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.
Тісто та сливи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сливи вимити, видалити кісточки та нарізати шматочками.
  2. М’яке масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю.
  3. По одному додати яйця, після кожного добре перемішуючи. Вмішати йогурт або сметану.
  4. Борошно змішати з розпушувачем і поступово додати до маси. Перемішати до однорідності.
  5. Тісто викласти у змащену форму діаметром 26 см, зверху розкласти сливи.
  6. Для крихти перетерти борошно, цукор і масло. Посипати нею сливи.
  7. Випікати при 170 °C приблизно 40–45 хвилин.
  8. Готовність перевірити шпажкою, після чого трохи охолодити пиріг у формі.
  9. Випічка виходить ніжною та соковитою, із приємною кислинкою слив і хрусткою рум’яною скоринкою.

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