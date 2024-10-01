Як приготувати кекс з яблуками — простий рецепт для початківців

Спечені кекси. Фото: скриншот

Кекси з яблуками — простий та смачний рецепт випічки, який готується дуже швидко. Його можна взяти з собою на перекус в школу чи на роботу. Якщо ви не знаєте, що спекти на шкільний ярмарок чи що спекти до чаю, то цей варіант приготування може вам сподобатися за свою простоту та доступність.

Рецептом поділилась Лілія Цвіт.

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Для приготування вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

вершкове масло — 100 г;

молоко — 50 мл;

ванілін — дрібка;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1,5 ч.л.;

яблуко — 1 шт.;

кунжут — 1 ст.л. (для посипки).

Спосіб приготування

Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної маси.

Яйця у мисці. Фото: скриншот

Додавання цукру до яєць. Фото: скриншот

Додаємо розтоплене масло. Важливо, щоб воно не було гарячим. Додайте також молоко, ванілін чи ванільний цукор. Ретельно перемішайте.

Вливаємо масло. Фото: скриншот

Ванільний екстракт. Фото: скриншот

Окремо змішуємо борошно із розпушувачем і додаємо його до яєчної маси.

Розмішування борошна з розпушувачем. Фото: скриншот

Збийте міксером яєчну масу з борошном та розпушувачем.

Змішування інгрідієнтів. Фото: скриншот

Тісто має бути за консистенцією, як густа сметана.

Яким має бути готове тісто по консистенції. Фото: скриншот

Розкладіть тісто у форму. Підійде будь-який матеріал — паперові, силіконові, металеві, тощо. Важливо! Тісто потрібно викласти на 2/3 від загального об'єму форми, тому що воно буде рости.

Викладаємо тісто у форми для кексів. Фото: скриншот

Для начинки почистіть яблука від шкірки, вийміть серцевину та зернятка. Наріжте на невеликі пластинки. Можна додавати й інші ягоди, чи фрукти, які у вас є під рукою.

Нарізаємо яблука. Фото: скриншот

Встроміть у тісто шматочки яблука та присипте злегка насінням кунжуту.

Прикрашання кексів перед випічкою. Фото: скриншот

Випікайте кекси 30 хвилин при температурі 180 °C.

Готові кекси. Фото: скриншот

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