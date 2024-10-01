Як приготувати кекс з яблуками — простий рецепт для початківців

Приготуйте дітям до школи — швидкий рецепт пухкеньких кексів з яблуком
Кекси з яблуками — простий та смачний рецепт випічки, який готується дуже швидко. Його можна взяти з собою на перекус в школу чи на роботу. Якщо ви не знаєте, що спекти на шкільний ярмарок чи що спекти до чаю, то цей варіант приготування може вам сподобатися за свою простоту та доступність.
Рецептом поділилась Лілія Цвіт.
Для приготування вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- вершкове масло — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- ванілін — дрібка;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1,5 ч.л.;
- яблуко — 1 шт.;
- кунжут — 1 ст.л. (для посипки).
Спосіб приготування
Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної маси.
Додаємо розтоплене масло. Важливо, щоб воно не було гарячим. Додайте також молоко, ванілін чи ванільний цукор. Ретельно перемішайте.
Окремо змішуємо борошно із розпушувачем і додаємо його до яєчної маси.
Збийте міксером яєчну масу з борошном та розпушувачем.
Тісто має бути за консистенцією, як густа сметана.
Розкладіть тісто у форму. Підійде будь-який матеріал — паперові, силіконові, металеві, тощо. Важливо! Тісто потрібно викласти на 2/3 від загального об'єму форми, тому що воно буде рости.
Для начинки почистіть яблука від шкірки, вийміть серцевину та зернятка. Наріжте на невеликі пластинки. Можна додавати й інші ягоди, чи фрукти, які у вас є під рукою.
Встроміть у тісто шматочки яблука та присипте злегка насінням кунжуту.
Випікайте кекси 30 хвилин при температурі 180 °C.
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