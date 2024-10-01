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Приготуйте дітям до школи — швидкий рецепт пухкеньких кексів з яблуком

1 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Як приготувати кекс з яблуками — простий рецепт для початківців
Спечені кекси. Фото: скриншот
Оксана Харченко - Редактор

Кекси з яблуками — простий та смачний рецепт випічки, який готується дуже швидко. Його можна взяти з собою на перекус в школу чи на роботу. Якщо ви не знаєте, що спекти на шкільний ярмарок чи що спекти до чаю, то цей варіант приготування може вам сподобатися за свою простоту та доступність.

Рецептом поділилась Лілія Цвіт

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Для приготування вам знадобиться: 

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • молоко — 50 мл;
  • ванілін — дрібка;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1,5 ч.л.;
  • яблуко — 1 шт.; 
  • кунжут — 1 ст.л. (для посипки).

Спосіб приготування

Збиваємо яйця з цукром до утворення пишної маси. 

Кекс з яблуками простий рецепт
Яйця у мисці. Фото: скриншот
прості рецепти випічки
Додавання цукру до яєць. Фото: скриншот

Додаємо розтоплене масло. Важливо, щоб воно не було гарячим. Додайте також молоко, ванілін чи ванільний цукор. Ретельно перемішайте. 

прості рецепти кексів
Вливаємо масло. Фото: скриншот
найпростіші рецепти випічки
Ванільний екстракт. Фото: скриншот

Окремо змішуємо борошно із розпушувачем і додаємо його до яєчної маси.

рецепт випічки з яблуками
Розмішування борошна з розпушувачем. Фото: скриншот

Збийте міксером яєчну масу з борошном та розпушувачем. 

Що приготувати з яблук з випічки
Змішування інгрідієнтів. Фото: скриншот

Тісто має бути за консистенцією, як густа сметана. 

Консистенція тіста на кекс
Яким має бути готове тісто по консистенції. Фото: скриншот

Розкладіть тісто у форму. Підійде будь-який матеріал — паперові, силіконові, металеві, тощо. Важливо! Тісто потрібно викласти на 2/3 від загального об'єму форми, тому що воно буде рости. 

Як спекти кекс з яблуками
Викладаємо тісто у форми для кексів. Фото: скриншот

Для начинки почистіть яблука від шкірки, вийміть серцевину та зернятка. Наріжте на невеликі пластинки. Можна додавати й інші ягоди, чи фрукти, які у вас є під рукою. 

Що приготувати на шкільну ярмарку
Нарізаємо яблука. Фото: скриншот

Встроміть у тісто шматочки яблука та присипте злегка насінням кунжуту. 

рецепти для шкільного ярмарку
Прикрашання кексів перед випічкою. Фото: скриншот

Випікайте кекси 30 хвилин при температурі 180 °C.

Кекси з яблуком і кунжутом
Готові кекси. Фото: скриншот

Раніше ми писали рецепт смачної яблучної випічки за 10 хвилин за рецептом мами.

А також вам може сподобатись гарбузовий кекс до чаю — осінній смаколик з родзинками та ноткою апельсина.

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рецепти лайфхаки яблука випічка кекс

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