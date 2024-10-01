Как приготовить кекс с яблоками – простой рецепт для начинающих

Спеченные кексы. Фото: скриншот

Кексы с яблоками — простой и вкусный рецепт выпечки, который готовится очень быстро. Его можно взять с собой на перекус в школу или на работу. Если вы не знаете, что испечь на школьную ярмарку или что приготовить к чаю, этот вариант приготовления может вам понравиться за свою простоту и доступность.

Рецептом поделилась Лилия Цвит.

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Для приготовления вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 50 мл;

ванилин — щепотка;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1,5 ч.л.;

яблоко — 1 шт.;

кунжут — 1 ст.л. (для посыпки).

Способ приготовления

Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной массы.

Яйца в миске. Фото: скриншот

Добавление сахара в яйца. Фото: скриншот

Добавляем растопленное масло. Важно, чтобы оно не было горячим. Добавьте молоко, ванилин или ванильный сахар. Тщательно перемешайте.

Вливаем масло. Фото: скриншот

Ванильный экстракт. Фото: скриншот

Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем ее в яичную массу.

Размешивание муки с разрыхлителем. Фото: скриншот

Взбейте миксером яичную массу с мукой и разрыхлителем.

Смешивание ингредиентов. Фото: скриншот

Тесто должно быть по консистенции, как густая сметана.

Каким должно быть готовое тесто по консистенции. Фото: скриншот

Разложите тесто в форму. Подойдет любой материал — бумажные, силиконовые, металлические и т.п. Важно! Тесто нужно выложить на 2/3 от общего объема формы, потому что оно будет расти.

Выкладываем тесто в формы для кексов. Фото: скриншот

Для начинки почистите яблоки от кожуры, извлеките сердцевину и зернышки. Нарежьте на небольшие пластинки. Можно добавлять и другие ягоды или фрукты, которые у вас есть под рукой.

Нарезаем яблоки. Фото: скриншот

Вставьте в тесто кусочки яблока и слегка присыпьте семенами кунжута.

Украшение кексов перед выпечкой. Фото: скриншот

Выпекайте кексы 30 минут при температуре 180 °C.

Готовые кексы. Фото: скриншот

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