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Приготовьте детям в школу — быстрый рецепт пухленьких кексов с яблоком

1 октября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Как приготовить кекс с яблоками – простой рецепт для начинающих
Спеченные кексы. Фото: скриншот
Оксана Харченко - Редактор

Кексы с яблоками — простой и вкусный рецепт выпечки, который готовится очень быстро. Его можно взять с собой на перекус в школу или на работу. Если вы не знаете, что испечь на школьную ярмарку или что приготовить к чаю, этот вариант приготовления может вам понравиться за свою простоту и доступность.

Рецептом поделилась Лилия Цвит.

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Для приготовления вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • молоко — 50 мл;
  • ванилин — щепотка;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • кунжут — 1 ст.л. (для посыпки).

Способ приготовления

Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной массы.

Кекс с яблоками простой рецепт
Яйца в миске. Фото: скриншот
простые рецепты выпечки
Добавление сахара в яйца. Фото: скриншот

Добавляем растопленное масло. Важно, чтобы оно не было горячим. Добавьте молоко, ванилин или ванильный сахар. Тщательно перемешайте.

простые рецепты кексов
Вливаем масло. Фото: скриншот
простейшие рецепты выпечки
Ванильный экстракт. Фото: скриншот

Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем ее в яичную массу.

рецепт выпечки с яблоками
Размешивание муки с разрыхлителем. Фото: скриншот

Взбейте миксером яичную массу с мукой и разрыхлителем.

Что приготовить из яблок из выпечки
Смешивание ингредиентов. Фото: скриншот

Тесто должно быть по консистенции, как густая сметана.

Консистенция теста на кекс
Каким должно быть готовое тесто по консистенции. Фото: скриншот

Разложите тесто в форму. Подойдет любой материал — бумажные, силиконовые, металлические и т.п. Важно! Тесто нужно выложить на 2/3 от общего объема формы, потому что оно будет расти.

Как испечь кекс с яблоками
Выкладываем тесто в формы для кексов. Фото: скриншот

Для начинки почистите яблоки от кожуры, извлеките сердцевину и зернышки. Нарежьте на небольшие пластинки. Можно добавлять и другие ягоды или фрукты, которые у вас есть под рукой.

Что приготовить на школьную ярмарку
Нарезаем яблоки. Фото: скриншот

Вставьте в тесто кусочки яблока и слегка присыпьте семенами кунжута.

рецепты для школьной ярмарки
Украшение кексов перед выпечкой. Фото: скриншот

Выпекайте кексы 30 минут при температуре 180 °C.

Кексы с яблоком и кунжутом
Готовые кексы. Фото: скриншот

Раньше мы писали рецепт вкусной яблочной выпечки за 10 минут по рецепту мамы.

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рецепты лайфхаки яблоки выпечка кекс

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