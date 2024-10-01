Как приготовить кекс с яблоками – простой рецепт для начинающих

Приготовьте детям в школу — быстрый рецепт пухленьких кексов с яблоком
Кексы с яблоками — простой и вкусный рецепт выпечки, который готовится очень быстро. Его можно взять с собой на перекус в школу или на работу. Если вы не знаете, что испечь на школьную ярмарку или что приготовить к чаю, этот вариант приготовления может вам понравиться за свою простоту и доступность.
Рецептом поделилась Лилия Цвит.
Для приготовления вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- молоко — 50 мл;
- ванилин — щепотка;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
- яблоко — 1 шт.;
- кунжут — 1 ст.л. (для посыпки).
Способ приготовления
Взбиваем яйца с сахаром до образования пышной массы.
Добавляем растопленное масло. Важно, чтобы оно не было горячим. Добавьте молоко, ванилин или ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем ее в яичную массу.
Взбейте миксером яичную массу с мукой и разрыхлителем.
Тесто должно быть по консистенции, как густая сметана.
Разложите тесто в форму. Подойдет любой материал — бумажные, силиконовые, металлические и т.п. Важно! Тесто нужно выложить на 2/3 от общего объема формы, потому что оно будет расти.
Для начинки почистите яблоки от кожуры, извлеките сердцевину и зернышки. Нарежьте на небольшие пластинки. Можно добавлять и другие ягоды или фрукты, которые у вас есть под рукой.
Вставьте в тесто кусочки яблока и слегка присыпьте семенами кунжута.
Выпекайте кексы 30 минут при температуре 180 °C.
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