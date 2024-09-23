Гарбузові кекси за 30 хвилин — простий рецепт випічки на сніданок

Ароматні гарбузові кекси — простий рецепт випічки за 30 хвилин
23 вересня 2024 22:05
Гарбузові кекси. Фото: britneybreaksbread.com
Гарбузові кекси відрізняються особливою ніжністю. Це ідеальний десерт для осіннього чаювання.
Пропонуємо простий та смачний рецепт, який подарує вам ароматну випічку.
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Необхідні інгредієнти
- 250 г свіжого гарбуза (натертого);
- 200 г борошна;
- 150 г цукру (можна зменшити за бажанням);
- 2 яйця;
- 100 мл олії;
- 100 мл молока (або йогурту);
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. соди;
- 1 ч. л. кориці;
- дрібка солі;
- горіхи або насіння (за бажанням).
Процес приготування
- Гарбуз. Потрібно почистити гарбуз та натерти його на тертці. Якщо хочете, можете підсмажити тертий гарбуз на пательні кілька хвилин, щоб він став м'якшим.
- Змішування сухих інгредієнтів. У великій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. Добре перемішайте.
- Змішування рідких інгредієнтів. В окремій мисці збийте яйця, додайте рослинну олію та молоко. Потім додайте натертий гарбуз і перемішайте до однорідної маси.
- Об'єднання сумішей. Додайте рідку суміш до сухої. Перемішуйте до отримання однорідного тіста. Для більшої текстури можна додати горіхи або насіння.
- Випікання. Розігрійте духовку до 180°C. Застеліть форми для кексів папером для випічки або змастіть олією. Наповніть форми тістом на 2/3. Випікайте приблизно 20-25 хвилин або до золотистої скоринки. Готовність перевірте зубочисткою — вона має виходити сухою.
- Охолодження. Дайте кексам охолонути у формах протягом 10 хвилин, потім викладіть на решітку для охолодження.
Подавайте гарбузові кекси теплими або охолодженими з чаєм або кавою. Смачного!
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