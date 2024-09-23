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Ароматні гарбузові кекси — простий рецепт випічки за 30 хвилин

23 вересня 2024 22:05
Ірина Сундукова - Редактор
Гарбузові кекси за 30 хвилин — простий рецепт випічки на сніданок
Гарбузові кекси. Фото: britneybreaksbread.com
Ірина Сундукова - Редактор

Гарбузові кекси відрізняються особливою ніжністю. Це ідеальний десерт для осіннього чаювання.

Пропонуємо простий та смачний рецепт, який подарує вам ароматну випічку.

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Необхідні інгредієнти

  • 250 г свіжого гарбуза (натертого);
  • 200 г борошна;
  • 150 г цукру (можна зменшити за бажанням);
  • 2 яйця;
  • 100 мл олії;
  • 100 мл молока (або йогурту);
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 1 ч. л. соди;
  • 1 ч. л. кориці;
  • дрібка солі;
  • горіхи або насіння (за бажанням).

Процес приготування

  • Гарбуз. Потрібно почистити гарбуз та натерти його на тертці. Якщо хочете, можете підсмажити тертий гарбуз на пательні кілька хвилин, щоб він став м'якшим.
  • Змішування сухих інгредієнтів. У великій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. Добре перемішайте.
  • Змішування рідких інгредієнтів. В окремій мисці збийте яйця, додайте рослинну олію та молоко. Потім додайте натертий гарбуз і перемішайте до однорідної маси.
  • Об'єднання сумішей. Додайте рідку суміш до сухої. Перемішуйте до отримання однорідного тіста. Для більшої текстури можна додати горіхи або насіння.
  • Випікання. Розігрійте духовку до 180°C. Застеліть форми для кексів папером для випічки або змастіть олією. Наповніть форми тістом на 2/3. Випікайте приблизно 20-25 хвилин або до золотистої скоринки. Готовність перевірте зубочисткою — вона має виходити сухою.
  • Охолодження. Дайте кексам охолонути у формах протягом 10 хвилин, потім викладіть на решітку для охолодження.

 

Ароматні гарбузові кекси — простий рецепт випічки за 30 хвилин - фото 1
Фото: britneybreaksbread.com

Подавайте гарбузові кекси теплими або охолодженими з чаєм або кавою. Смачного!

Раніше ми пропонували рецепт печива баунті за 15 хвилин з кокосовою стружкою без борошна.

Також ділилися рецептом класичного повітряного бісквіта з яблуками.

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