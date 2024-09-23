Гарбузові кекси за 30 хвилин — простий рецепт випічки на сніданок

Гарбузові кекси. Фото: britneybreaksbread.com

Гарбузові кекси відрізняються особливою ніжністю. Це ідеальний десерт для осіннього чаювання.

Пропонуємо простий та смачний рецепт, який подарує вам ароматну випічку.

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Необхідні інгредієнти

250 г свіжого гарбуза (натертого);

200 г борошна;

150 г цукру (можна зменшити за бажанням);

2 яйця;

100 мл олії;

100 мл молока (або йогурту);

1 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. соди;

1 ч. л. кориці;

дрібка солі;

горіхи або насіння (за бажанням).

Процес приготування

Гарбуз. Потрібно почистити гарбуз та натерти його на тертці. Якщо хочете, можете підсмажити тертий гарбуз на пательні кілька хвилин, щоб він став м'якшим.

Потрібно почистити гарбуз та натерти його на тертці. Якщо хочете, можете підсмажити тертий гарбуз на пательні кілька хвилин, щоб він став м'якшим. Змішування сухих інгредієнтів. У великій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. Добре перемішайте.

У великій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. Добре перемішайте. Змішування рідких інгредієнтів. В окремій мисці збийте яйця, додайте рослинну олію та молоко. Потім додайте натертий гарбуз і перемішайте до однорідної маси.

В окремій мисці збийте яйця, додайте рослинну олію та молоко. Потім додайте натертий гарбуз і перемішайте до однорідної маси. Об'єднання сумішей. Додайте рідку суміш до сухої. Перемішуйте до отримання однорідного тіста. Для більшої текстури можна додати горіхи або насіння.

Додайте рідку суміш до сухої. Перемішуйте до отримання однорідного тіста. Для більшої текстури можна додати горіхи або насіння. Випікання. Розігрійте духовку до 180°C. Застеліть форми для кексів папером для випічки або змастіть олією. Наповніть форми тістом на 2/3. Випікайте приблизно 20-25 хвилин або до золотистої скоринки. Готовність перевірте зубочисткою — вона має виходити сухою.

Розігрійте духовку до 180°C. Застеліть форми для кексів папером для випічки або змастіть олією. Наповніть форми тістом на 2/3. Випікайте приблизно 20-25 хвилин або до золотистої скоринки. Готовність перевірте зубочисткою — вона має виходити сухою. Охолодження. Дайте кексам охолонути у формах протягом 10 хвилин, потім викладіть на решітку для охолодження.

Фото: britneybreaksbread.com

Подавайте гарбузові кекси теплими або охолодженими з чаєм або кавою. Смачного!

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