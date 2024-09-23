Тыквенные кексы за 30 минут — простой рецепт выпечки на завтрак

Ароматные тыквенные кексы — простой рецепт выпечки за 30 минут
23 сентября 2024 22:05
Тыквенные кексы. Фото: britneybreaksbread.com
Тыквенные кексы отличаются особой нежностью. Это идеальный десерт для осеннего чаепития.
Предлагаем простой и вкусный рецепт, который подарит вам ароматную выпечку.
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Необходимые ингредиенты
- 250 г свежей тыквы (натертой);
- 200 г муки;
- 150 г сахара (можно уменьшить по желанию);
- 2 яйца;
- 100 мл растительного масла;
- 100 мл молока (или йогурта);
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. соды;
- 1 ч. л. корицы;
- щепотка соли;
- орехи или семечки (по желанию).
Процесс приготовления
- Тыква. Нужно почистить тыкву и натереть ее на терке. Если хотите, можете поджарить тертую тыкву на сковороде несколько минут, чтобы она стала мягче.
- Смешивание сухих ингредиентов. В большой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Хорошо перемешайте.
- Смешивание жидких ингредиентов. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте растительное масло и молоко. Затем добавьте натертую тыкву и перемешайте до однородной массы.
- Объединение смесей. Добавьте жидкую смесь в сухую. Перемешивайте до получения однородного теста. Для большей текстуры можно добавить орехи или семена.
- Выпекание. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Застелите формы для кексов бумагой для выпечки или смажьте растительным маслом. Наполните формы тестом на 2/3. Выпекайте примерно 20-25 минут или до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой – она должна быть сухой.
- Охлаждение. Дайте кексам остыть в формах 10 минут, затем выложите на решетку для охлаждения.
Подавайте тыквенные кексы теплыми или охлажденными с чаем или кофе. Приятного аппетита!
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