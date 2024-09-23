Тыквенные кексы за 30 минут — простой рецепт выпечки на завтрак

Тыквенные кексы. Фото: britneybreaksbread.com

Тыквенные кексы отличаются особой нежностью. Это идеальный десерт для осеннего чаепития.

Предлагаем простой и вкусный рецепт, который подарит вам ароматную выпечку.

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Необходимые ингредиенты

250 г свежей тыквы (натертой);

200 г муки;

150 г сахара (можно уменьшить по желанию);

2 яйца;

100 мл растительного масла;

100 мл молока (или йогурта);

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. корицы;

щепотка соли;

орехи или семечки (по желанию).

Процесс приготовления

Тыква. Нужно почистить тыкву и натереть ее на терке. Если хотите, можете поджарить тертую тыкву на сковороде несколько минут, чтобы она стала мягче.

Нужно почистить тыкву и натереть ее на терке. Если хотите, можете поджарить тертую тыкву на сковороде несколько минут, чтобы она стала мягче. Смешивание сухих ингредиентов. В большой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Хорошо перемешайте.

В большой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Хорошо перемешайте. Смешивание жидких ингредиентов. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте растительное масло и молоко. Затем добавьте натертую тыкву и перемешайте до однородной массы.

В отдельной миске взбейте яйца, добавьте растительное масло и молоко. Затем добавьте натертую тыкву и перемешайте до однородной массы. Объединение смесей. Добавьте жидкую смесь в сухую. Перемешивайте до получения однородного теста. Для большей текстуры можно добавить орехи или семена.

Добавьте жидкую смесь в сухую. Перемешивайте до получения однородного теста. Для большей текстуры можно добавить орехи или семена. Выпекание. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Застелите формы для кексов бумагой для выпечки или смажьте растительным маслом. Наполните формы тестом на 2/3. Выпекайте примерно 20-25 минут или до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой – она должна быть сухой.

Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Застелите формы для кексов бумагой для выпечки или смажьте растительным маслом. Наполните формы тестом на 2/3. Выпекайте примерно 20-25 минут или до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой – она должна быть сухой. Охлаждение. Дайте кексам остыть в формах 10 минут, затем выложите на решетку для охлаждения.

Фото: britneybreaksbread.com

Подавайте тыквенные кексы теплыми или охлажденными с чаем или кофе. Приятного аппетита!

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