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Ароматные тыквенные кексы — простой рецепт выпечки за 30 минут

23 сентября 2024 22:05
Ирина Сундукова - Редактор
Тыквенные кексы за 30 минут — простой рецепт выпечки на завтрак
Тыквенные кексы. Фото: britneybreaksbread.com
Ирина Сундукова - Редактор

Тыквенные кексы отличаются особой нежностью. Это идеальный десерт для осеннего чаепития.

Предлагаем простой и вкусный рецепт, который подарит вам ароматную выпечку.

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Необходимые ингредиенты

  • 250 г свежей тыквы (натертой);
  • 200 г муки;
  • 150 г сахара (можно уменьшить по желанию);
  • 2 яйца;
  • 100 мл растительного масла;
  • 100 мл молока (или йогурта);
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соды;
  • 1 ч. л. корицы;
  • щепотка соли;
  • орехи или семечки (по желанию).

Процесс приготовления

  • Тыква. Нужно почистить тыкву и натереть ее на терке. Если хотите, можете поджарить тертую тыкву на сковороде несколько минут, чтобы она стала мягче.
  • Смешивание сухих ингредиентов. В большой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Хорошо перемешайте.
  • Смешивание жидких ингредиентов. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте растительное масло и молоко. Затем добавьте натертую тыкву и перемешайте до однородной массы.
  • Объединение смесей. Добавьте жидкую смесь в сухую. Перемешивайте до получения однородного теста. Для большей текстуры можно добавить орехи или семена.
  • Выпекание. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Застелите формы для кексов бумагой для выпечки или смажьте растительным маслом. Наполните формы тестом на 2/3. Выпекайте примерно 20-25 минут или до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой – она должна быть сухой.
  • Охлаждение. Дайте кексам остыть в формах 10 минут, затем выложите на решетку для охлаждения.

 

Ароматные тыквенные кексы - простой рецепт выпечки за 30 минут - фото 1
Фото: britneybreaksbread.com

Подавайте тыквенные кексы теплыми или охлажденными с чаем или кофе. Приятного аппетита!

Ранtе мы предлагали рецепт печенья баунти за 15 минут с кокосовой стружкой без муки.

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