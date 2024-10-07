Рецепт буряка по-корейськи — смачна та корисна закуска за копійки.

Салат з буряка по-корейськи. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Буряк по-корейськи — це бюджетна та корисна закуска з яскравим смаком. Цей простий рецепт допоможе урізноманітнити раціон та додати трохи пікантності до звичних страв. Спробуйте, і буряк стане вашим улюбленим овочем!

Рецепт опублікували на YouTube каналі SMACHNO Простые Рецепты.

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Вам знадобиться:

буряк 1 кг;

соняшникова рафінована олія 100 мл;

цибуля ріпчаста 100 г;

сіль 2 ч. л;

цукор 2 ч. л;

коріандр мелений 2 ч. л;

чорний мелений перець 1/2 ч. л;

часник 5-7 зубчиків (залежить від розміру);

оцет 9% 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

Почищений буряк натерти на терці для корейської моркви. Додаємо цукор і сіль. Залишити на 20 хвилин. Сік, який виділиться, за бажанням, можна злити, але буряк не відтискати. Додати оцет 9%. Додаємо часник, коріандр, чорний мелений перець. Часник вичавити гіркою на буряк. На часник висипати мелений коріандр, чорний мелений перець.

Буряк та цукор. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Ріпчасту цибулю нарізати дрібним кубиком. На сковороді розігріти соняшникову рафіновану олію, викласти нарізану цибулю і смажити до золотистого кольору.

Смажена цибуля. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Розжарену олію разом з цибулею вилити на часник зі спеціями. Перемішати. Миску з буряком накрити кришкою. Помістити в холодильник мінімум на 2 годин.

Салат з буряком. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Раніше ми пропонували рецепти смачних салатів — німецької з картоплею та італійської з овочами та хрусткими крутонами.