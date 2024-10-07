Рецепт буряка по-корейськи — смачна та корисна закуска за копійки.

Рецепт буряка по-корейськи — корисна смакота за копійки
Буряк по-корейськи — це бюджетна та корисна закуска з яскравим смаком. Цей простий рецепт допоможе урізноманітнити раціон та додати трохи пікантності до звичних страв. Спробуйте, і буряк стане вашим улюбленим овочем!
Рецепт опублікували на YouTube каналі SMACHNO Простые Рецепты.
Вам знадобиться:
- буряк 1 кг;
- соняшникова рафінована олія 100 мл;
- цибуля ріпчаста 100 г;
- сіль 2 ч. л;
- цукор 2 ч. л;
- коріандр мелений 2 ч. л;
- чорний мелений перець 1/2 ч. л;
- часник 5-7 зубчиків (залежить від розміру);
- оцет 9% 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
Почищений буряк натерти на терці для корейської моркви. Додаємо цукор і сіль. Залишити на 20 хвилин. Сік, який виділиться, за бажанням, можна злити, але буряк не відтискати. Додати оцет 9%. Додаємо часник, коріандр, чорний мелений перець. Часник вичавити гіркою на буряк. На часник висипати мелений коріандр, чорний мелений перець.
Ріпчасту цибулю нарізати дрібним кубиком. На сковороді розігріти соняшникову рафіновану олію, викласти нарізану цибулю і смажити до золотистого кольору.
Розжарену олію разом з цибулею вилити на часник зі спеціями. Перемішати. Миску з буряком накрити кришкою. Помістити в холодильник мінімум на 2 годин.
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