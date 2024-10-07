Рецепт свеклы по-корейски – вкусная и полезная закуска за копейки.

Салат из свеклы по-корейски. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Свекла по-корейски — это бюджетная и полезная закуска с ярким вкусом. Этот простой рецепт поможет разнообразить рацион и добавить немного пикантности к привычным блюдам. Попробуйте, и свекла станет вашим любимым овощем!

Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла 1 кг;

подсолнечное рафинированное масло 100 мл;

лук репчатый 100 г;

соль 2 ч. л;

сахар 2 ч. л;

кориандр молотый 2 ч. л;

черный молотый перец 1/2 ч. л;

чеснок 5-7 зубчиков (зависит от размера);

уксус 9% 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Почищенную свеклу натереть на терке для корейской моркови. Добавляем сахар и соль. Оставить на 20 минут. Сок, который выделится, по желанию можно слить, но свеклу не отжимать. Добавить уксус 9%. Добавляем чеснок, кориандр, черный молотый перец. Чеснок выжать горкой на свеклу. На чеснок высыпать молотый кориандр, черный молотый перец.

Свекла и сахар. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Репчатый лук порезать маленьким кубиком. На сковороде разогреть рафинированное подсолнечное масло, выложить нарезанный лук и жарить до золотистого цвета.

Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Раскаленное масло вместе с луком вылить на чеснок со специями. Перемешать. Миску со свеклой накрыть крышкой. Поместить в холодильник минимум на 2 часа.

Салат со свеклой. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Раньше мы предлагали рецепты вкусных салатов — немецкого с картофелем и итальянского с овощами и хрустящими крутонами.