Рецепт свеклы по-корейски – вкусная и полезная закуска за копейки.

Рецепт свеклы по-корейски — полезная вкусняшка за копейки
Свекла по-корейски — это бюджетная и полезная закуска с ярким вкусом. Этот простой рецепт поможет разнообразить рацион и добавить немного пикантности к привычным блюдам. Попробуйте, и свекла станет вашим любимым овощем!
Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.
Вам понадобится:
- свекла 1 кг;
- подсолнечное рафинированное масло 100 мл;
- лук репчатый 100 г;
- соль 2 ч. л;
- сахар 2 ч. л;
- кориандр молотый 2 ч. л;
- черный молотый перец 1/2 ч. л;
- чеснок 5-7 зубчиков (зависит от размера);
- уксус 9% 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Почищенную свеклу натереть на терке для корейской моркови. Добавляем сахар и соль. Оставить на 20 минут. Сок, который выделится, по желанию можно слить, но свеклу не отжимать. Добавить уксус 9%. Добавляем чеснок, кориандр, черный молотый перец. Чеснок выжать горкой на свеклу. На чеснок высыпать молотый кориандр, черный молотый перец.
Репчатый лук порезать маленьким кубиком. На сковороде разогреть рафинированное подсолнечное масло, выложить нарезанный лук и жарить до золотистого цвета.
Раскаленное масло вместе с луком вылить на чеснок со специями. Перемешать. Миску со свеклой накрыть крышкой. Поместить в холодильник минимум на 2 часа.
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