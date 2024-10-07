Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт свеклы по-корейски — полезная вкусняшка за копейки arrow

Рецепт свеклы по-корейски — полезная вкусняшка за копейки

7 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт свеклы по-корейски – вкусная и полезная закуска за копейки.
Салат из свеклы по-корейски. Фото: Скриншот YouTube @smachno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Свекла по-корейски — это бюджетная и полезная закуска с ярким вкусом. Этот простой рецепт поможет разнообразить рацион и добавить немного пикантности к привычным блюдам. Попробуйте, и свекла станет вашим любимым овощем!

Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла 1 кг;
  • подсолнечное рафинированное масло 100 мл;
  • лук репчатый 100 г;
  • соль 2 ч. л;
  • сахар 2 ч. л;
  • кориандр молотый 2 ч. л;
  • черный молотый перец 1/2 ч. л;
  • чеснок 5-7 зубчиков (зависит от размера);
  • уксус 9% 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Почищенную свеклу натереть на терке для корейской моркови. Добавляем сахар и соль. Оставить на 20 минут. Сок, который выделится, по желанию можно слить, но свеклу не отжимать. Добавить уксус 9%. Добавляем чеснок, кориандр, черный молотый перец. Чеснок выжать горкой на свеклу. На чеснок высыпать молотый кориандр, черный молотый перец.

рецепт свеклы по-корейски
Свекла и сахар. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Репчатый лук порезать маленьким кубиком. На сковороде разогреть рафинированное подсолнечное масло, выложить нарезанный лук и жарить до золотистого цвета.

простой рецепт свеклы по-корейски
Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Раскаленное масло вместе с луком вылить на чеснок со специями. Перемешать. Миску со свеклой накрыть крышкой. Поместить в холодильник минимум на 2 часа.

полезный рецепт свеклы по-корейски
Салат со свеклой. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Раньше мы предлагали рецепты вкусных салатов — немецкого с картофелем и итальянского с овощами и хрустящими крутонами.

лайфхаки салат чеснок рецепты свекла

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Цены на пшеницу снова выросли — сколько стоит тонна зерна в начале октября

06:10 Доплаты к пенсии в октябре — у кого вырастут выплаты в Украине

Эксклюзив

06:06 Месяц после масштабного ракетного удара по Павлограду — фоторепортаж

06:03 Языковеды объяснили, как будет на украинским "моющее средство"

06:01 Клиент Ощадбанка потерял 130 тысяч во время получения помощи от ООН — детали

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:00 Зарплата до 120 тысяч — в Одессе срочно ищут моряков

05:37 В Крыму было громко — местные думают, что ВСУ "поздравляют" Путина с Днем рождения

05:05 Будут дожди, похолодает — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

04:59 Священник УГКЦ из Тернополя станет восьмым в истории украинцем с титулом кардинала

04:30 Какие документы нужны мужчине, чтобы пересечь границу с женой с инвалидностью

06:30 Цены на пшеницу снова выросли — сколько стоит тонна зерна в начале октября

06:10 Доплаты к пенсии в октябре — у кого вырастут выплаты в Украине

Эксклюзив

06:06 Месяц после масштабного ракетного удара по Павлограду — фоторепортаж

06:03 Языковеды объяснили, как будет на украинским "моющее средство"

06:01 Клиент Ощадбанка потерял 130 тысяч во время получения помощи от ООН — детали

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:00 Зарплата до 120 тысяч — в Одессе срочно ищут моряков

05:37 В Крыму было громко — местные думают, что ВСУ "поздравляют" Путина с Днем рождения

05:05 Будут дожди, похолодает — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня

04:59 Священник УГКЦ из Тернополя станет восьмым в истории украинцем с титулом кардинала

04:30 Какие документы нужны мужчине, чтобы пересечь границу с женой с инвалидностью

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд