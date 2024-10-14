Смачний гарбузовий суп — рецепт та покрокове приготування

Рецепт гарбузового супу — фаворит осені, який сподобається всім
Шукаєте ідеальну осінню страву? Гарбузовий суп — це те, що вам потрібно! Ніжний, ароматний і надзвичайно смачний, він стане вашим фаворитом цієї осені. Готуйте легко та насолоджуйтеся.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- гарбуз запечений 600 г;
- часник 1 головка;
- цибуля 1 шт;
- яблуко 1 шт;
- хменя горіхів;
- овочевий бульйон 500 мл;
- сіль;
- паприка;
- олія.
Спосіб приготування
Гарбуз почистити від зернят. Викласти у форму для запікання. Дрібно нарізати яблук і разом з горіхами викласти у гарбуз.
У форму також покласти цибулю і часник. Все разом посолити, додати паприку і полити олією. Накриваємо і кладемо на годину пектися.
Коли овочі приготуються, виймаємо гарбузовий м’якуш і складаємо у велику ємність, додаємо решту запечених інгредієнтів і перебиваємо блендером.
Додаємо овочевий бульйон і кладемо на плиту. Коли закипить, готуємо 5-7 хвилин на малому вогні.
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