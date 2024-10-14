Смачний гарбузовий суп — рецепт та покрокове приготування

Гарбузовий суп. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шукаєте ідеальну осінню страву? Гарбузовий суп — це те, що вам потрібно! Ніжний, ароматний і надзвичайно смачний, він стане вашим фаворитом цієї осені. Готуйте легко та насолоджуйтеся.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

гарбуз запечений 600 г;

часник 1 головка;

цибуля 1 шт;

яблуко 1 шт;

хменя горіхів;

овочевий бульйон 500 мл;

сіль;

паприка;

олія.

Спосіб приготування

Гарбуз почистити від зернят. Викласти у форму для запікання. Дрібно нарізати яблук і разом з горіхами викласти у гарбуз.

Нарізаний гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У форму також покласти цибулю і часник. Все разом посолити, додати паприку і полити олією. Накриваємо і кладемо на годину пектися.

Гарбуз та часник. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли овочі приготуються, виймаємо гарбузовий м’якуш і складаємо у велику ємність, додаємо решту запечених інгредієнтів і перебиваємо блендером.

Запечені овочі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додаємо овочевий бульйон і кладемо на плиту. Коли закипить, готуємо 5-7 хвилин на малому вогні.

Гарбузовий суп. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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