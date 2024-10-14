Вкусный тыквенный суп – рецепт и пошаговое приготовление

Тыквенный суп. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ищете идеальное осеннее блюдо ? Тыквенный суп — это то, что вам нужно! Нежный, ароматный и необыкновенно вкусный, он станет вашим фаворитом этой осенью. Готовьте легко и наслаждайтесь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

тыква запеченная 600 г;

чеснок 1 головка;

лук 1 шт;

яблоко 1 шт;

хменя орехов;

овощной бульон 500 мл;

соль;

паприка;

растительное масло.

Способ приготовления

Тыкву почистить от зерен. Выложить в форму для запекания. Мелко нарезать яблоки и вместе с орехами выложить в тыкву.

Нарезанная тыква. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В форму также положить лук и чеснок. Все вместе посолить, добавить паприку и полить растительным маслом. Накрываем и кладем на час печься.

Тыква и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда овощи приготовятся, вынимаем тыквенную мякоть и складываем в большую емкость, добавляем оставшиеся запеченные ингредиенты и перебиваем блендером.

Запеченные овощи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавляем овощной бульон и кладем на плиту. Когда закипит, готовим 5-7 минут на малом огне.

Тыквенный суп. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали, как приготовить тыквенный кекс к чаю — осенний вкус с изюмом и ноткой апельсина.

Также предлагали простой рецепт тыквенных драников на завтрак.