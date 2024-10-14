Вкусный тыквенный суп – рецепт и пошаговое приготовление

Рецепт тыквенного супа — фаворит осени, который понравится всем
Ищете идеальное осеннее блюдо ? Тыквенный суп — это то, что вам нужно! Нежный, ароматный и необыкновенно вкусный, он станет вашим фаворитом этой осенью. Готовьте легко и наслаждайтесь.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- тыква запеченная 600 г;
- чеснок 1 головка;
- лук 1 шт;
- яблоко 1 шт;
- хменя орехов;
- овощной бульон 500 мл;
- соль;
- паприка;
- растительное масло.
Способ приготовления
Тыкву почистить от зерен. Выложить в форму для запекания. Мелко нарезать яблоки и вместе с орехами выложить в тыкву.
В форму также положить лук и чеснок. Все вместе посолить, добавить паприку и полить растительным маслом. Накрываем и кладем на час печься.
Когда овощи приготовятся, вынимаем тыквенную мякоть и складываем в большую емкость, добавляем оставшиеся запеченные ингредиенты и перебиваем блендером.
Добавляем овощной бульон и кладем на плиту. Когда закипит, готовим 5-7 минут на малом огне.
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