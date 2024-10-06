Класичний глінтвейн – покроковий рецепт приготування напою

Рецепт класичного глінтвейну, який зігріє у прохолодну погоду
Глінтвейн це напій, який миттєво піднімає настрій і зігріває зсередини. Цей класичний рецепт допоможе вам створити ідеальний глінтвейн з насиченим ароматом спецій та фруктів, щоб насолоджуватися ним у прохолодну погоду.
Новини.LIVE знайшли для вас рецепт класичного глінтвейну.
Вам знадобиться:
- червоне вино сухе 750 мл;
- вода 100мл;
- апельсин 1 шт.;
- лимон 1/2 шт;
- цукор 2-3 ст. л;
- кориця 1 паличка;
- гвоздика 5-6 бутонів;
- бадьян 2 зірочки;
- мускатний горіх щіпка;
- імбир (за бажанням) шматочок 1 см.
Спосіб приготування
Влийте воду в каструлю і додайте цукор, паличку кориці, гвоздику, бадьян та мускатний горіх. Якщо хочете, додайте трохи імбиру. Доведіть воду до кипіння та проваріть спеції на повільному вогні близько 2-3 хвилин, щоб вони розкрили свій аромат.
Тим часом наріжте апельсин та лимон кружальцями або часточками. Влийте в каструлю з прянощами вино і додайте|добавляйте| нарізані фрукти.
Нагрійте суміш на середньому вогні, не доводячи до кипіння, приблизно до 70-80 °C. Глінтвейн має бути гарячим, але не кипіти, щоб зберегти смак та аромат вина.
Коли напій прогрівся, зніміть його з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 5-10 хвилин. Процідіть глінтвейн через сито, розлийте кружками і подавайте гарячим. Насолоджуйтесь класичним глінтвейном, що зігріває, в холодну погоду.
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