Класичний глінтвейн – покроковий рецепт приготування напою

Глінтвейн зі спеціями. Фото: Freepik

Глінтвейн це напій, який миттєво піднімає настрій і зігріває зсередини. Цей класичний рецепт допоможе вам створити ідеальний глінтвейн з насиченим ароматом спецій та фруктів, щоб насолоджуватися ним у прохолодну погоду.

Новини.LIVE знайшли для вас рецепт класичного глінтвейну.

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Вам знадобиться:

червоне вино сухе 750 мл;

вода 100мл;

апельсин 1 шт.;

лимон 1/2 шт;

цукор 2-3 ст. л;

кориця 1 паличка;

гвоздика 5-6 бутонів;

бадьян 2 зірочки;

мускатний горіх щіпка;

імбир (за бажанням) шматочок 1 см.

Спосіб приготування

Влийте воду в каструлю і додайте цукор, паличку кориці, гвоздику, бадьян та мускатний горіх. Якщо хочете, додайте трохи імбиру. Доведіть воду до кипіння та проваріть спеції на повільному вогні близько 2-3 хвилин, щоб вони розкрили свій аромат.

Тим часом наріжте апельсин та лимон кружальцями або часточками. Влийте в каструлю з прянощами вино і додайте|добавляйте| нарізані фрукти.

Глінтвейн у склянках. Фото: Freepik

Нагрійте суміш на середньому вогні, не доводячи до кипіння, приблизно до 70-80 °C. Глінтвейн має бути гарячим, але не кипіти, щоб зберегти смак та аромат вина.

Готовий глінтвейн. Фото: Freepik

Коли напій прогрівся, зніміть його з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 5-10 хвилин. Процідіть глінтвейн через сито, розлийте кружками і подавайте гарячим. Насолоджуйтесь класичним глінтвейном, що зігріває, в холодну погоду.

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