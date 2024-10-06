Классический глинтвейн — пошаговый рецепт приготовления напитка

Глинтвейн со специями. Фото: Freepik

Глинтвейн — это напиток, который мгновенно поднимает настроение и согревает изнутри. Этот классический рецепт поможет вам создать идеальный глинтвейн с насыщенным ароматом специй и фруктов, чтобы наслаждаться им в прохладную погоду.

Новини.LIVE нашли для вас рецепт классического глинтвейна.

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Вам понадобится:

красное сухое вино 750 мл;

вода 100 мл;

апельсин 1 шт;

лимон 1/2 шт;

сахар 2-3 ст. л;

корица 1 палочка;

гвоздика 5-6 бутонов;

бадьян 2 звездочки;

мускатный орех щепотка;

имбирь (по желанию) кусочек 1 см.

Способ приготовления

Влейте воду в кастрюлю и добавьте сахар, палочку корицы, гвоздику, бадьян и мускатный орех. Если хотите, добавьте немного имбиря. Доведите воду до кипения и проварите специи на медленном огне около 2-3 минут, чтобы они раскрыли свой аромат.

Тем временем нарежьте апельсин и лимон кружочками или дольками. Влейте в кастрюлю с пряностями вино и добавьте нарезанные фрукты.

Глинтвейн в стаканах. Фото: Freepik

Нагревайте смесь на среднем огне, не доводя до кипения, примерно до 70-80°C. Глинтвейн должен быть горячим, но не кипеть, чтобы сохранить вкус и аромат вина.

Готовый глинтвейн. Фото: Freepik

Когда напиток достаточно прогрелся, снимите его с огня, накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут. Процедите глинтвейн через сито, разлейте по кружкам и подавайте горячим. Наслаждайтесь согревающим классическим глинтвейном в холодную погоду.

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