Классический глинтвейн — пошаговый рецепт приготовления напитка

Рецепт классического глинтвейна, который согреет в прохладную погоду
Глинтвейн — это напиток, который мгновенно поднимает настроение и согревает изнутри. Этот классический рецепт поможет вам создать идеальный глинтвейн с насыщенным ароматом специй и фруктов, чтобы наслаждаться им в прохладную погоду.
Новини.LIVE нашли для вас рецепт классического глинтвейна.
Вам понадобится:
- красное сухое вино 750 мл;
- вода 100 мл;
- апельсин 1 шт;
- лимон 1/2 шт;
- сахар 2-3 ст. л;
- корица 1 палочка;
- гвоздика 5-6 бутонов;
- бадьян 2 звездочки;
- мускатный орех щепотка;
- имбирь (по желанию) кусочек 1 см.
Способ приготовления
Влейте воду в кастрюлю и добавьте сахар, палочку корицы, гвоздику, бадьян и мускатный орех. Если хотите, добавьте немного имбиря. Доведите воду до кипения и проварите специи на медленном огне около 2-3 минут, чтобы они раскрыли свой аромат.
Тем временем нарежьте апельсин и лимон кружочками или дольками. Влейте в кастрюлю с пряностями вино и добавьте нарезанные фрукты.
Нагревайте смесь на среднем огне, не доводя до кипения, примерно до 70-80°C. Глинтвейн должен быть горячим, но не кипеть, чтобы сохранить вкус и аромат вина.
Когда напиток достаточно прогрелся, снимите его с огня, накройте крышкой и дайте настояться 5-10 минут. Процедите глинтвейн через сито, разлейте по кружкам и подавайте горячим. Наслаждайтесь согревающим классическим глинтвейном в холодную погоду.
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