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Рецепт-новинка — овочевий салат з гарбузом на зиму

7 жовтня 2024 20:00
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Овочевий салат із гарбузом на зиму — оригінальний покроковий рецепт
Салат з гарбузом. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Бажаєте здивувати сім'ю незвичайною заготівлею? Овочевий салат із гарбузом на зиму – це свіжий та оригінальний рецепт, який додасть яскравих фарб та смаків у ваш зимовий раціон. Збережіть цей рецепт і спробуйте приготувати зараз!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно .

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Вам знадобиться:

  • гарбуз 1 кг;
  • болгарський перець 400 г;
  • помідори 400 г (томатний соус 100 г);
  • морква 300 г;
  • цибуля 300 г;
  • часник 5-6 зубків;
  • перець мелений;
  • цукор 1 ст.
  • сіль 1 ст.л. (за смаком);
  • оцет 9% 40мл;
  • олія 100 г.

Спосіб приготування

Необхідно нарізати цибулю та обсмажити її. Потім додати нарізану моркву.

салат на зиму з гарбузом
Цибуля та морква. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очистити солодкий перець, нарізати і додати|добавляти| в каструлю. Додати сіль та перець.

рецепт салату на зиму з гарбузом
Салат на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізати гарбуз і додати|добавляти| до овочів. Готувати 15 хвилин|мінути| під закритою кришкою. Потім додати подрібнений часник та помідори або томатний соус.

простий рецепт салату на зиму з гарбузом
Нарізаний гарбуз. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готувати усі 10 хвилин, за бажанням додати цукор. потім додати оцет і готувати ще 5 хвилин|мінути|. Розлити в стерилізовані банки та закрити.

новий рецепт салату на зиму з гарбузом
Салат на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми розповідали, як приготувати найсмачніший салат на зиму з огірками у кетчупі.

Також ми ділилися місячним календарем на вересень 2024 року, який підкаже найвдаліші дні для приготування квашеної капусти.

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