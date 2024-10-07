Овочевий салат із гарбузом на зиму — оригінальний покроковий рецепт

Рецепт-новинка — овочевий салат з гарбузом на зиму
Бажаєте здивувати сім'ю незвичайною заготівлею? Овочевий салат із гарбузом на зиму – це свіжий та оригінальний рецепт, який додасть яскравих фарб та смаків у ваш зимовий раціон. Збережіть цей рецепт і спробуйте приготувати зараз!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно .
Вам знадобиться:
- гарбуз 1 кг;
- болгарський перець 400 г;
- помідори 400 г (томатний соус 100 г);
- морква 300 г;
- цибуля 300 г;
- часник 5-6 зубків;
- перець мелений;
- цукор 1 ст.
- сіль 1 ст.л. (за смаком);
- оцет 9% 40мл;
- олія 100 г.
Спосіб приготування
Необхідно нарізати цибулю та обсмажити її. Потім додати нарізану моркву.
Очистити солодкий перець, нарізати і додати|добавляти| в каструлю. Додати сіль та перець.
Нарізати гарбуз і додати|добавляти| до овочів. Готувати 15 хвилин|мінути| під закритою кришкою. Потім додати подрібнений часник та помідори або томатний соус.
Готувати усі 10 хвилин, за бажанням додати цукор. потім додати оцет і готувати ще 5 хвилин|мінути|. Розлити в стерилізовані банки та закрити.
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