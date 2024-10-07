Овочевий салат із гарбузом на зиму — оригінальний покроковий рецепт

Салат з гарбузом. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Бажаєте здивувати сім'ю незвичайною заготівлею? Овочевий салат із гарбузом на зиму – це свіжий та оригінальний рецепт, який додасть яскравих фарб та смаків у ваш зимовий раціон. Збережіть цей рецепт і спробуйте приготувати зараз!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно .

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Вам знадобиться:

гарбуз 1 кг;

болгарський перець 400 г;

помідори 400 г (томатний соус 100 г);

морква 300 г;

цибуля 300 г;

часник 5-6 зубків;

перець мелений;

цукор 1 ст.

сіль 1 ст.л. (за смаком);

оцет 9% 40мл;

олія 100 г.

Спосіб приготування

Необхідно нарізати цибулю та обсмажити її. Потім додати нарізану моркву.

Цибуля та морква. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очистити солодкий перець, нарізати і додати|добавляти| в каструлю. Додати сіль та перець.

Салат на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізати гарбуз і додати|добавляти| до овочів. Готувати 15 хвилин|мінути| під закритою кришкою. Потім додати подрібнений часник та помідори або томатний соус.

Нарізаний гарбуз. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готувати усі 10 хвилин, за бажанням додати цукор. потім додати оцет і готувати ще 5 хвилин|мінути|. Розлити в стерилізовані банки та закрити.

Салат на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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