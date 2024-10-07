Овощной салат с тыквой на зиму — оригинальный пошаговый рецепт

Рецепт-новинка — овощной салат с тыквой на зиму
Хотите удивить семью необычной заготовкой? Овощной салат с тыквой на зиму — это свежий и оригинальный рецепт, который добавит ярких красок и вкусов в ваш зимний рацион. Сохраните этот рецепт и попробуйте приготовить прямо сейчас!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- тыква 1 кг;
- болгарский перец 400 г;
- помидоры 400 г (томатного соуса 100 г);
- морковь 300 г;
- лук 300 г;
- чеснок 5-6 зубков;
- перец молотый;
- сахар 1 ст.л;
- соль 1 ст.л. (по вкусу);
- уксус 9% 40 мл;
- растительное масло 100 г.
Способ приготовления
Необходимо нарезать лук и обжарить его. Затем добавить нарезанную морковь.
Очистить сладкий перец, нарезать и добавить в кастрюлю. Добавить соль и перец.
Нарезать тыкву и добавить к овощам. Готовить 15 минут под закрытой крышкой. Затем добавить измельченный чеснок и помидоры или томатный соус.
Готовить все 10 минут, по желанию добавить сахар. затем добавить уксус и готовить еще 5 минут. Разлить в стерилизованные банки и закрыть.
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