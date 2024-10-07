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Рецепт-новинка — овощной салат с тыквой на зиму

7 октября 2024 20:00
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Овощной салат с тыквой на зиму — оригинальный пошаговый рецепт
Салат с тыквой. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите удивить семью необычной заготовкой? Овощной салат с тыквой на зиму — это свежий и оригинальный рецепт, который добавит ярких красок и вкусов в ваш зимний рацион. Сохраните этот рецепт и попробуйте приготовить прямо сейчас!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • тыква 1 кг;
  • болгарский перец 400 г;
  • помидоры 400 г (томатного соуса 100 г);
  • морковь 300 г;
  • лук 300 г;
  • чеснок 5-6 зубков;
  • перец молотый;
  • сахар 1 ст.л;
  • соль 1 ст.л. (по вкусу);
  • уксус 9% 40 мл;
  • растительное масло 100 г.

Способ приготовления 

Необходимо нарезать лук и обжарить его. Затем добавить нарезанную морковь. 

салат на зиму с тыквой
Лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очистить сладкий перец, нарезать и добавить в кастрюлю. Добавить соль и перец. 

рецепт салата на зиму с тыквой
Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезать тыкву и добавить к овощам. Готовить 15 минут под закрытой крышкой. Затем добавить измельченный чеснок и помидоры или томатный соус. 

простой рецепт салата на зиму с тыквой
Нарезанная тыква. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готовить все 10 минут, по желанию добавить сахар. затем добавить уксус и готовить еще 5 минут. Разлить в стерилизованные банки и закрыть. 

новый рецепт салата на зиму с тыквой
Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат на зиму с огурцами в кетчупе.

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