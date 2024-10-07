Овощной салат с тыквой на зиму — оригинальный пошаговый рецепт

Салат с тыквой. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Хотите удивить семью необычной заготовкой? Овощной салат с тыквой на зиму — это свежий и оригинальный рецепт, который добавит ярких красок и вкусов в ваш зимний рацион. Сохраните этот рецепт и попробуйте приготовить прямо сейчас!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

тыква 1 кг;

болгарский перец 400 г;

помидоры 400 г (томатного соуса 100 г);

морковь 300 г;

лук 300 г;

чеснок 5-6 зубков;

перец молотый;

сахар 1 ст.л;

соль 1 ст.л. (по вкусу);

уксус 9% 40 мл;

растительное масло 100 г.

Способ приготовления

Необходимо нарезать лук и обжарить его. Затем добавить нарезанную морковь.

Лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очистить сладкий перец, нарезать и добавить в кастрюлю. Добавить соль и перец.

Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезать тыкву и добавить к овощам. Готовить 15 минут под закрытой крышкой. Затем добавить измельченный чеснок и помидоры или томатный соус.

Нарезанная тыква. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готовить все 10 минут, по желанию добавить сахар. затем добавить уксус и готовить еще 5 минут. Разлить в стерилизованные банки и закрыть.

Салат на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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