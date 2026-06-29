Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин
29 июня 2026 21:04
Рулетики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется приготовить что-то новое из кабачков, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежные рулетики с творожной начинкой, запеченные в ароматном томатном соусе под румяной сырной корочкой, получаются сочными, сытными и прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (примерно 1 кг);
- творог 9% — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- томатный сок — 250 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- сахар — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать длинными тонкими ломтиками, немного посолить, смазать маслом и запечь в духовке при температуре 200 ºC примерно 15–20 минут, чтобы они стали мягкими.
- Для начинки смешать творог, половину натертого твёрдого сыра, яйцо, измельчённый укроп, чеснок, соль и чёрный перец. На каждый ломтик кабачка выложить начинку и свернуть рулетиком.
- Выложить рулетики в форму для запекания. Томатный сок приправить солью, перцем и щепоткой сахара, залить им рулетики и посыпать оставшимся сыром.
- Запекать ещё 15–20 минут при температуре 200 ºC до появления румяной сырной корочки.
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