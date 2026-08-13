Горячие бутерброды за 10 минут с начинкой: рецепт на завтрак

Горячие бутерброды. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Такие бутерброды отлично выручают, когда нужно быстро приготовить завтрак или перекус для всей семьи. Начинка получается сочной и пикантной благодаря сочетанию майонеза, горчицы и кетчупа, а сыр после запекания образует аппетитную румяную корочку.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

батон — несколько ломтиков;

колбаса — 150 г;

твёрдый сыр — 100 г;

сладкий перец — ½ шт.;

лук — 1 небольшая головка;

майонез — 2 ст. л.;

американская горчица — 1 неполная ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

кетчуп — по вкусу.

Приготовление бутербродов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Колбасу, перец и лук мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке. Смешать колбасу, овощи и сыр. Добавить майонез, горчицу, немного кетчупа, соль и перец. Перемешать начинку до однородности. Ломтики батона выложить на противень и равномерно распределить сверху начинку. Запекать в разогретой до 180 °C духовке около 8–10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавать бутерброды горячими.

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