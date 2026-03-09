Старинные вареники с кулешей и творогом — традиционный рецепт с фото для домашнего приготовления

Домашние вареники. Фото: кадр из видео

Этот старинный рецепт вареников передавался в семьях поколениями. Необычная начинка из кулеши и творога делает блюдо нежным, сытным и очень ароматным. Вареники получаются настолько вкусными, что даже большая порция быстро исчезает со стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины Рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

готовая сваренная кулеша — 1,5 кг;

творог — 500 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Для теста:

мука пшеничная просеянная — 1 кг;

вода холодная — 500 мл.;

желтки — 2 шт.;

соль — 2 ч. л.;

растительное масло — 6-8 ст. л.

Способ приготовления

Промыть кукурузную крупу несколько раз в холодной воде, чтобы убрать возможные примеси и пыль. Переложить крупу в кастрюлю, залить водой в пропорции 1:2, добавить соль и поставить на огонь. Постоянно помешивать во время нагрева, чтобы не образовывались комочки. После закипания уменьшить огонь и варить кулешу до густой консистенции. Готовую массу снять с плиты и дать полностью остыть.

Вареная каша. Фото: кадр из видео

Просеять муку в большую миску. Добавить растительное масло и перетереть его с мукой до образования мелкой крошки. Влить холодную воду, добавить желтки и соль. Замесить мягкое эластичное тесто, которое хорошо держит форму и не липнет к рукам.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Смешать охлажденную кулешу с творогом и творогом. Добавить соль и черный перец по вкусу и тщательно перемешать до однородной начинки. Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать круглые заготовки. На середину каждого кружочка выложить начинку, после чего плотно защипнуть края, формируя вареники.

Вареники в воде. Фото: кадр из видео

Довести до кипения большую кастрюлю подсоленной воды. Опустить вареники в кипящую воду и варить до момента, пока они не всплывут на поверхность. После этого дать им провариться еще несколько минут. Готовые вареники подавать горячими. По желанию полить топленым маслом, дополнить шкварками, домашней сметаной или поджаренными сливками. Такие вареники получаются нежными, ароматными и очень сытными.

