Україна
Стародавній рецепт вареників — таких і 100 штук буде замало

Стародавній рецепт вареників — таких і 100 штук буде замало

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 21:04
Старовинні вареники з кулешею і сиром — традиційний рецепт з фото для домашнього приготування
Домашны вареники. Фото: кадр з відео

Цей старовинний рецепт вареників передавався в родинах поколіннями. Незвична начинка з кулеші та кисломолочного сиру робить страву ніжною, ситною і дуже ароматною. Вареники виходять настільки смачними, що навіть велика порція швидко зникає зі столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • готова зварена кулеша — 1,5 кг;
  • кисломолочний сир — 500 г;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.

Для тіста:

  • борошно пшеничне просіяне — 1 кг;
  • вода холодна — 500 мл.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • олія — 6–8 ст. л.

Спосіб приготування

Промити кукурудзяну крупу кілька разів у холодній воді, щоб прибрати можливі домішки та пил. Перекласти крупу в каструлю, залити водою у пропорції 1:2, додати сіль і поставити на вогонь. Постійно помішувати під час нагрівання, щоб не утворювалися грудочки. Після закипання зменшити вогонь і варити кулешу до густої консистенції. Готову масу зняти з плити та дати повністю охолонути.

рецепт вареників з сиром
Варена каша. Фото: кадр з відео

Просіяти борошно у велику миску. Додати олію і перетерти її з борошном до утворення дрібної крихти. Влити холодну воду, додати жовтки та сіль. Замісити м’яке еластичне тісто, яке добре тримає форму і не липне до рук.

старовинні вареники з кулешею і сиром
Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Змішати охолоджену кулешу з кисломолочним сиром. Додати сіль і чорний перець за смаком та ретельно перемішати до однорідної начинки. Розкачати тісто у тонкий пласт, вирізати круглі заготовки. На середину кожного кружечка викласти начинку, після чого щільно защипнути краї, формуючи вареники.

рецепт вареників з кулешею і сиром
Вареники у воді. Фото: кадр з відео

Довести до кипіння велику каструлю підсоленої води. Опустити вареники у киплячу воду і варити до моменту, поки вони не спливуть на поверхню. Після цього дати їм проваритися ще кілька хвилин. Готові вареники подавати гарячими. За бажанням полити топленим маслом, доповнити шкварками, домашньою сметаною або підсмаженими вершками. Такі вареники виходять ніжними, ароматними та дуже ситними.

рецепт кисломолочний сир Українська кухня вареники тісто
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
