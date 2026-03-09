Старовинні вареники з кулешею і сиром — традиційний рецепт з фото для домашнього приготування

Домашны вареники. Фото: кадр з відео

Цей старовинний рецепт вареників передавався в родинах поколіннями. Незвична начинка з кулеші та кисломолочного сиру робить страву ніжною, ситною і дуже ароматною. Вареники виходять настільки смачними, що навіть велика порція швидко зникає зі столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині Рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

готова зварена кулеша — 1,5 кг;

кисломолочний сир — 500 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Для тіста:

борошно пшеничне просіяне — 1 кг;

вода холодна — 500 мл.;

жовтки — 2 шт.;

сіль — 2 ч. л.;

олія — 6–8 ст. л.

Спосіб приготування

Промити кукурудзяну крупу кілька разів у холодній воді, щоб прибрати можливі домішки та пил. Перекласти крупу в каструлю, залити водою у пропорції 1:2, додати сіль і поставити на вогонь. Постійно помішувати під час нагрівання, щоб не утворювалися грудочки. Після закипання зменшити вогонь і варити кулешу до густої консистенції. Готову масу зняти з плити та дати повністю охолонути.

Варена каша. Фото: кадр з відео

Просіяти борошно у велику миску. Додати олію і перетерти її з борошном до утворення дрібної крихти. Влити холодну воду, додати жовтки та сіль. Замісити м’яке еластичне тісто, яке добре тримає форму і не липне до рук.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Змішати охолоджену кулешу з кисломолочним сиром. Додати сіль і чорний перець за смаком та ретельно перемішати до однорідної начинки. Розкачати тісто у тонкий пласт, вирізати круглі заготовки. На середину кожного кружечка викласти начинку, після чого щільно защипнути краї, формуючи вареники.

Вареники у воді. Фото: кадр з відео

Довести до кипіння велику каструлю підсоленої води. Опустити вареники у киплячу воду і варити до моменту, поки вони не спливуть на поверхню. Після цього дати їм проваритися ще кілька хвилин. Готові вареники подавати гарячими. За бажанням полити топленим маслом, доповнити шкварками, домашньою сметаною або підсмаженими вершками. Такі вареники виходять ніжними, ароматними та дуже ситними.

