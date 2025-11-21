Видео
Видео

Секрет приготовления домашнего творога — всего 2 ингредиента

Дата публикации 21 ноября 2025 01:04
обновлено: 17:10
Домашний творог за 10 минут — простой рецепт приготовления из двух ингредиентов
Домашний творог. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний творог, который готовится всего за несколько минут, станет настоящим спасением, когда хочется полезного и свежего продукта без лишних усилий. Всего два ингредиента — и вы легко создаете нежный, натуральный творог с чистым молочным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • молоко — 2 л.;
  • уксус — 50 мл.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вылить молоко в большую кастрюлю и медленно нагревать на среднем огне, доводя его почти до кипения. Следить, чтобы температура оставалась в пределах 85-90°C и молоко только легко парило. Добавить соль и перемешать до равномерности.

рецепт домашнього сиру
Молоко в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Влить уксус тонкой струйкой, давая молоку сразу свернуться. Перемешать несколько секунд и оставить массу на несколько минут, чтобы сырные зерна полностью отделились от прозрачной сыворотки.

простий рецепт сиру
Домашний творог. Фото: smachnenke.com.ua

Выстелить дуршлаг марлей или тонким полотенцем и аккуратно перелить горячую смесь. Дать сыворотке стечь естественным путем, оставив творог на 10-20 минут — продолжительность зависит от желаемой плотности.

Раньше мы писали, что сметану можно сделать из кефира и соли – способ приготовления.

 

молоко сыр рецепт творог молочные продукты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
