Домашний творог за 10 минут — простой рецепт приготовления из двух ингредиентов

Домашний творог, который готовится всего за несколько минут, станет настоящим спасением, когда хочется полезного и свежего продукта без лишних усилий. Всего два ингредиента — и вы легко создаете нежный, натуральный творог с чистым молочным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

молоко — 2 л.;

уксус — 50 мл.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вылить молоко в большую кастрюлю и медленно нагревать на среднем огне, доводя его почти до кипения. Следить, чтобы температура оставалась в пределах 85-90°C и молоко только легко парило. Добавить соль и перемешать до равномерности.

Влить уксус тонкой струйкой, давая молоку сразу свернуться. Перемешать несколько секунд и оставить массу на несколько минут, чтобы сырные зерна полностью отделились от прозрачной сыворотки.

Выстелить дуршлаг марлей или тонким полотенцем и аккуратно перелить горячую смесь. Дать сыворотке стечь естественным путем, оставив творог на 10-20 минут — продолжительность зависит от желаемой плотности.

