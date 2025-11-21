Домашний творог за 10 минут — простой рецепт приготовления из двух ингредиентов

Секрет приготовления домашнего творога — всего 2 ингредиента
Домашний творог, который готовится всего за несколько минут, станет настоящим спасением, когда хочется полезного и свежего продукта без лишних усилий. Всего два ингредиента — и вы легко создаете нежный, натуральный творог с чистым молочным вкусом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 2 л.;
- уксус — 50 мл.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Вылить молоко в большую кастрюлю и медленно нагревать на среднем огне, доводя его почти до кипения. Следить, чтобы температура оставалась в пределах 85-90°C и молоко только легко парило. Добавить соль и перемешать до равномерности.
Влить уксус тонкой струйкой, давая молоку сразу свернуться. Перемешать несколько секунд и оставить массу на несколько минут, чтобы сырные зерна полностью отделились от прозрачной сыворотки.
Выстелить дуршлаг марлей или тонким полотенцем и аккуратно перелить горячую смесь. Дать сыворотке стечь естественным путем, оставив творог на 10-20 минут — продолжительность зависит от желаемой плотности.
