Домашній сир за 10 хвилин — простий рецепт приготування з двох інгредієнтів

Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній сир, який готується всього за кілька хвилин, стане справжнім порятунком, коли хочеться корисного та свіжого продукту без зайвих зусиль. Усього два інгредієнти — і ви легко створюєте ніжний, натуральний сир із чистим молочним смаком.

Вам знадобиться:

молоко — 2 л.;

оцет — 50 мл.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Вилити молоко у велику каструлю та повільно нагрівати на середньому вогні, доводячи його майже до кипіння. Стежити, щоб температура залишалася в межах 85–90°C і молоко лише легко парувало. Додати сіль та перемішати до рівномірності.

Молоко в кастрюлі. Фото: smachnenke.com.ua

Влити оцет тонкою цівкою, даючи молоку одразу згорнутися. Перемішати кілька секунд і залишити масу на кілька хвилин, щоб сирні зерна повністю відокремилися від прозорої сироватки.

Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Вистелити друшляк марлею або тонким рушничком та акуратно перелити гарячу суміш. Дати сироватці стекти природним шляхом, залишивши сир на 10–20 хвилин — тривалість залежить від бажаної щільності.

