Україна
Секрет приготування домашнього сиру — лише 2 інгредієнти

Дата публікації: 21 листопада 2025 01:04
Оновлено: 17:10
Домашній сир за 10 хвилин — простий рецепт приготування з двох інгредієнтів
Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній сир, який готується всього за кілька хвилин, стане справжнім порятунком, коли хочеться корисного та свіжого продукту без зайвих зусиль. Усього два інгредієнти — і ви легко створюєте ніжний, натуральний сир із чистим молочним смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 2 л.;
  • оцет — 50 мл.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Вилити молоко у велику каструлю та повільно нагрівати на середньому вогні, доводячи його майже до кипіння. Стежити, щоб температура залишалася в межах 85–90°C і молоко лише легко парувало. Додати сіль та перемішати до рівномірності.

рецепт домашнього сиру
Молоко в кастрюлі. Фото: smachnenke.com.ua

Влити оцет тонкою цівкою, даючи молоку одразу згорнутися. Перемішати кілька секунд і залишити масу на кілька хвилин, щоб сирні зерна повністю відокремилися від прозорої сироватки.

простий рецепт сиру
Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Вистелити друшляк марлею або тонким рушничком та акуратно перелити гарячу суміш. Дати сироватці стекти природним шляхом, залишивши сир на 10–20 хвилин — тривалість залежить від бажаної щільності.

Раніше ми писали, що сметану можна зробити з кефіру та солі — спосіб приготування. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
