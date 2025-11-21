Домашній сир за 10 хвилин — простий рецепт приготування з двох інгредієнтів

Секрет приготування домашнього сиру — лише 2 інгредієнти
Домашній сир, який готується всього за кілька хвилин, стане справжнім порятунком, коли хочеться корисного та свіжого продукту без зайвих зусиль. Усього два інгредієнти — і ви легко створюєте ніжний, натуральний сир із чистим молочним смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко — 2 л.;
- оцет — 50 мл.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Вилити молоко у велику каструлю та повільно нагрівати на середньому вогні, доводячи його майже до кипіння. Стежити, щоб температура залишалася в межах 85–90°C і молоко лише легко парувало. Додати сіль та перемішати до рівномірності.
Влити оцет тонкою цівкою, даючи молоку одразу згорнутися. Перемішати кілька секунд і залишити масу на кілька хвилин, щоб сирні зерна повністю відокремилися від прозорої сироватки.
Вистелити друшляк марлею або тонким рушничком та акуратно перелити гарячу суміш. Дати сироватці стекти природним шляхом, залишивши сир на 10–20 хвилин — тривалість залежить від бажаної щільності.
