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Что приготовить на второй Сочельник — семь традиционных блюд

3 января 2025 21:21
Ольга Антоновская - редактор
Второй Сочельник — какие традиционные блюда должны быть на столе
Украинские традиционные блюда. Фото: 20 минут
Ольга Антоновская - редактор

В Украине из-за изменений в церковном календаре Крещение празднуют 6 января. Накануне же отмечают второй Сочельник. В народе этот вечер называют Голодная кутья или Бабий вечер. Особое внимание на этот праздник уделяют еде, которую подают.

Новини.LIVE рассказывают о том, какие блюда должны быть на столе в вечер Крещения.

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Голодная кутья

На Крещение готовят необычную кутью — без сливок или масла. Именно поэтому ее называют "голодной". Эта кутья состоит из вареной пшеницы, мака, меда и орехов и тому подобное. Или же можно приготовить более быстрый рецепт — из гречки. Это блюдо символизирует богатство, единение и Божью благодать.

Как приготовить украинскую кутью
Кутя. Фото: NV

Песной борщ

Обычно на этот праздник готовят борщ без мяса, заменить его можно грибами. Кроме того, блюдо можно приготовить с большим количеством свеклы. Это сделает борщ сытным и насыщенным.

Борщ
Борщ. Фото: NV

Вареники с разными начинками

В вечер'я Крещения на столе должны быть вареники. Их можно приготовить с картофелем, капустой или вишнями. Для постного варианта в тесто можно не добавлять яйцо.

Как приготовить вареники
Вареники. Фото: NV

Голубцы с постной начинкой

Еще одно украинское блюдо, без которого не может обойтись праздничный стол — голубцы. Однако они должны быть постными, поэтому можно приготовить их с гречкой или картофелем. Это аппетитное блюдо точно станет украшением праздничного стола.

Как приготовить голубцы
Голубцы. Фото: NV

Сельдь или другая рыба

Стоит во второй Сочельник поставить на стол и рыбу. Это может быть сельдь или замаринованная и запеченная скумбрия. В общем, приготовить можно любую рыбу.

Скумбрия - рыба на праздник
Скумбрия. Фото: NV

Тушеная капуста

В качестве гарнира к мясу или рыбе стоит приготовить тушеную капусту. Она может быть, например, с грибами, если вы готовите постные блюда.

Как приготовить тушеную капусту
Тушеная капуста. Фото: NV

Узвар

Обязательный атрибут стола в этот вечер — компот из сушеных фруктов. Узвар должен стоять рядом с главным блюдом Рождества — кутьей. Узвар готовят как традиционный национальный напиток на праздники.

Как приготовить узвар
Узвар. Фото: NV

Напомним, празднование Старого Нового года в Украине также полно традиций. Важную роль в этом празднике также играют блюда и обычаи, поэтому стоит знать, что приготовить.

После новогодней ночи остатки салатов часто становятся быстрым вариантом завтрака. Однако, это не всегда может быть безопасно для организма.

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