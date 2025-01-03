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Що приготувати на другий Святвечір — сім традиційних страв

3 січня 2025 21:21
Ольга Антоновська - редактор
Другий Святвечір — які традиційні страви мають бути на столі
Українські традиційні страви. Фото: 20 хвилин
Ольга Антоновська - редактор

В Україні через зміни в церковному календарі Водохреща святкують 6 січня. Напередодні ж відзначають другий Святвечір або надвечір'я Водохреща. В народі цей вечір називають Голодна кутя чи Бабин вечір. Особливу увагу на це свято приділяють їжі, яку подають.

Новини.LIVE розповідають про те, які страви мають бути на столі у надвечір'я Водохреща.

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Голодна кутя

На Водохреща готують незвичайну кутю — без вершків чи масла. Саме тому її називають "голодною". Ця кутя складається з вареної пшениці, маку, меду та горіхів тощо. Або ж можна приготувати швидший рецепт — з гречки. Ця страва символізує багатство, єднання та Божу благодать.

Як приготувати українську кутю
Кутя. Фото: NV

Пісний борщ

Зазвичай на це свято готують борщ без м'яса, замінити його можна грибами. Крім того, страву можна приготувати з великою кількістю буряка. Це зробить борщ ситним та насиченим.

Борщ
Борщ. Фото: NV

Вареники з різними начинками

У надвечір'я Водохреща на столі мають бути вареники. Їх можна приготувати з картоплею, капустою чи вишнями. Для пісного варіанту в тісто можна не додавати яйце.

Як приготувати вареники
Вареники. Фото: NV

Голубці з пісною начинкою

Ще одна українська страва, без якої не може обійтись святковий стіл — голубці. Однак вони мають бути пісні, тож можна приготувати їх з гречкою чи картоплею. Ця апетитна страва точно стане окрасою святкового столу.

Як приготувати голубці
Голубці. Фото: NV

Оселедець або інша риба

Варто у другий Святвечір поставити на стіл й рибу. Це може бути оселедець або ж замаринована та запечена скумбрія. Загалом, приготувати можна будь-яку рибу.

Скумбрія – риба на свято
Скумбрія. Фото: NV

Тушкована капуста

Як гарнір до м'яса чи риби варто приготувати тушковану капусту. Вона може бути, наприклад, з грибами, якщо ви готуєте пісні страви. 

Як приготувати тушковану капусту
Тушкована капуста. Фото: NV

Узвар

Обов'язковий атрибут столу в цей вечір — компот із сушених фруктів. Узвар має стояти поруч з головною стравою Різдва — кутею. Узвар готують як традиційний національний напій на свята.

Як приготувати узвар
Узвар. Фото: NV

Нагадаємо, святкування Старого Нового року в Україні також сповнене традицій. Важливу роль у цьому святі також відіграють страви та звичаї, тож варто знати, що приготувати.

Після новорічної ночі залишки салатів часто стають швидким варіантом сніданку. Однак, це не завжди може бути безпечно для організму.

їжа традиції рецепти Водохреща страви пісні страви святкування

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