Українські традиційні страви. Фото: 20 хвилин

В Україні через зміни в церковному календарі Водохреща святкують 6 січня. Напередодні ж відзначають другий Святвечір або надвечір'я Водохреща. В народі цей вечір називають Голодна кутя чи Бабин вечір. Особливу увагу на це свято приділяють їжі, яку подають.

Новини.LIVE розповідають про те, які страви мають бути на столі у надвечір'я Водохреща.

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Голодна кутя

На Водохреща готують незвичайну кутю — без вершків чи масла. Саме тому її називають "голодною". Ця кутя складається з вареної пшениці, маку, меду та горіхів тощо. Або ж можна приготувати швидший рецепт — з гречки. Ця страва символізує багатство, єднання та Божу благодать.

Кутя. Фото: NV

Пісний борщ

Зазвичай на це свято готують борщ без м'яса, замінити його можна грибами. Крім того, страву можна приготувати з великою кількістю буряка. Це зробить борщ ситним та насиченим.

Борщ. Фото: NV

Вареники з різними начинками

У надвечір'я Водохреща на столі мають бути вареники. Їх можна приготувати з картоплею, капустою чи вишнями. Для пісного варіанту в тісто можна не додавати яйце.

Вареники. Фото: NV

Голубці з пісною начинкою

Ще одна українська страва, без якої не може обійтись святковий стіл — голубці. Однак вони мають бути пісні, тож можна приготувати їх з гречкою чи картоплею. Ця апетитна страва точно стане окрасою святкового столу.

Голубці. Фото: NV

Оселедець або інша риба

Варто у другий Святвечір поставити на стіл й рибу. Це може бути оселедець або ж замаринована та запечена скумбрія. Загалом, приготувати можна будь-яку рибу.

Скумбрія. Фото: NV

Тушкована капуста

Як гарнір до м'яса чи риби варто приготувати тушковану капусту. Вона може бути, наприклад, з грибами, якщо ви готуєте пісні страви.

Тушкована капуста. Фото: NV

Узвар

Обов'язковий атрибут столу в цей вечір — компот із сушених фруктів. Узвар має стояти поруч з головною стравою Різдва — кутею. Узвар готують як традиційний національний напій на свята.

Узвар. Фото: NV

Нагадаємо, святкування Старого Нового року в Україні також сповнене традицій. Важливу роль у цьому святі також відіграють страви та звичаї, тож варто знати, що приготувати.

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