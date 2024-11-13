Что приготовить в Рождественский пост на каждый день – сытные блюда без мяса

Каша в тарелке. Фото: Freepik

Соблюдаете пост, но хотите питаться сытно и вкусно? Предлагаем пять простых рецептов без мяса, которые станут отличным дополнением вашего ежедневного меню во время Рождественского поста.

Новини.LIVE. подготовили для вас пять простых рецептов, которые будут уместны во время Рождественского поста.

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Рождественский пост — это период духовного очищения, который длится с 28 ноября по 6 января. Во время этого времени верующие воздерживаются от потребления мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Однако пост не означает, что пища должна быть скучной или однообразной.

Предлагаем пять сытных рецептов, которые помогут разнообразить рацион в Рождественский пост, не нарушая пост.

Гречка с грибами и овощами

Вам понадобится:

1 стакан гречихи;

200 г шампиньонов или других грибов;

1 морковь;

1 луковица;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль, перец по вкусу;

зелень (петрушка или укроп).

Способ приготовления

Промыть гречку и отварить в подсоленной воде до готовности. Грибы нарезать ломтиками, лук и морковь — мелко. На растительном масле обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и грибы, жарить 7-10 минут.

Гречка с грибами. Фото: Freepik

Когда грибы слегка подрумянятся, добавить отварную гречку, перемешать и тушить еще 5-7 минут. При подаче посыпать свежей зеленью. Это блюдо вкусное и сытное, идеально подходит для постного обеда или ужина.

Постные вареники с картофелем и грибами

Вам понадобится:

500 г картофеля;

200 г сушеных или свежих грибов;

1 луковица;

1 столовая ложка растительного масла;

500 г муки;

200 мл воды;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Для начинки отварить картофель до мягкости, растолочь в пюре. Грибы и лук мелко порезать, обжарить на масле до золотистого цвета.

Смешать картофельное пюре с грибами, добавить соль и перец. Замесите тесто для вареников: муку смешайте с водой и солью, замесите мягкое тесто.

Раскатать тесто, вырезать кружочки, выложить на них начинку и слепить вареники. Варить вареники в подсоленной воде 5-7 минут после того, как они истекут.

Эти вареники будут прекрасной альтернативой традиционным постным блюдам, идеальным для Рождественского стола.

Картофель с тушеными овощами

Вам понадобится:

6 картофелин;

1 баклажан;

2 помидора;

1 лук;

1 перец болгарский;

2 столовые ложки масла;

соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления

Картошку нарезать кубиками и отварить до мягкости. На растительном масле обжарить лук до прозрачности, добавить нарезанный баклажан, перец и помидоры.

Тушить овощи до мягкости (около 10 минут), затем добавить отварной картофель. Перемешайте все ингредиенты, приправьте солью, перцем и зеленью.

Тушить еще 5-7 минут на маленьком огне. Это сытное, полезное блюдо, которое очень хорошо подходит для постного рациона, богатое витаминами и микроэлементами.

Постный борщ с фасолью

Вам понадобится:

1 стакан фасоли;

1 свекла;

1 морковь;

1 лук;

1 картофель;

2 помидора;

2 столовых ложки масла;

1 лавровый лист;

соль, перец по вкусу;

свежая зелень.

Борщ и чеснок. Фото: Freepik

Способ приготовления

Фасоль замочить на ночь, затем отварить до мягкости. На растительном масле обжарить лук, морковь, свеклу, а затем добавить нарезанный картофель.

Добавить в кастрюлю с овощами фасоль, помидоры и лавровый лист. Варить борщ на среднем огне до готовности картофеля примерно 30-40 минут.

По вкусу добавить соль и перец, при подаче посыпать свежей зеленью. Этот борщ не только вкусный и сытный, но полностью постный, что делает его идеальным для рождественского поста.

Постные оладьи из кабачков

Вам понадобится:

2 кабачка;

1 стакан муки;

1 лук;

1 зубчик чеснока;

соль, перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Кабачки натереть на большой терке, отжать лишнюю влагу. Лук и чеснок мелко порезать, смешать с кабачками.

Добавить муку, соль и перец, перемешать до однородной массы. Жарить оладьи на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти оладьи легко готовятся и хорошо подходят как самостоятельное блюдо или гарнир.

Рождественский пост – отличная возможность открыть для себя новые вкусные и полезные блюда. Перечисленные рецепты помогут сделать постный рацион разнообразным и сытным, не нарушая пост. Вы можете экспериментировать с овощами, крупами и разными специями, создавая новые блюда, которые будут вкусные для вас и ваших близких.

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