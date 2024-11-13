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Що приготувати в Різдвяний піст — 5 ситних рецептів

13 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що приготувати в Різдвяний піст на кожен день — ситні страви без мяса
Каша в тарілці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дотримуєтесь посту, але хочете харчуватися ситно і смачно? Пропонуємо п'ять простих рецептів без м'яса, які стануть чудовим доповненням вашого щоденного меню під час Різдвяного посту.

Новини.LIVE. підготували для вас п'ять простих рецептів, які будуть доречними під час Різдвяного посту. 

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Різдвяний піст — це період духовного очищення, який триває з 28 листопада до 6 січня. Під час цього часу віряни утримуються від споживання м'яса, молочних продуктів, яєць та риби. Однак піст не означає, що їжа має бути нудною чи одноманітною. 

Пропонуємо п'ять ситних рецептів, які допоможуть урізноманітнити раціон в Різдвяний піст, не порушуючи посту.

Гречка з грибами та овочами

Вам знадобиться:

  • 1 склянка гречки;
  • 200 г печериць або інших грибів;
  • 1 морква;
  • 1 цибулина;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • сіль, перець за смаком;
  • зелень (петрушка або кріп).

Спосіб приготування

Промити гречку і відварити її в підсоленій воді до готовності. Гриби нарізати скибочками, цибулю та моркву — дрібно. На олії обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та гриби, смажити 7-10 хвилин.

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Гречка з грибами. Фото: Freepik

Коли гриби злегка підрум'яняться, додати відварену гречку, перемішати та тушкувати ще 5-7 хвилин. При подачі посипати свіжою зеленню. Ця страва є смачною та ситною, ідеально підходить для пісного обіду чи вечері.

Пісні вареники з картоплею та грибами

Вам знадобиться:

  • 500 г картоплі;
  • 200 г сушених або свіжих грибів;
  • 1 цибулина;
  • 1 столова ложка олії;
  • 500 г борошна;
  • 200 мл води;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Для начинки відварити картоплю до м'якості, потовкти в пюре. Гриби та цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії до золотистого кольору.

Змішати картопляне пюре з грибами, додати сіль і перець. Замісити тісто для вареників: борошно змішати з водою та сіллю, замісити м’яке тісто.

Розкачати тісто, вирізати кружечки, викласти на них начинку та зліпити вареники. Варити вареники в підсоленій воді 5-7 хвилин після того, як вони спливуть.

Ці вареники будуть чудовою альтернативою традиційним пісним стравам, ідеальними для Різдвяного столу.

Картопля з тушкованими овочами

Вам знадобиться:

  • 6 картоплин;
  • 1 баклажан;
  • 2 помідори;
  • 1 цибуля;
  • 1 перець болгарський;
  • 2 столові ложки олії;
  • сіль, перець, зелень за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати кубиками і відварити до м'якості. На олії обсмажити цибулю до прозорості, додати нарізаний баклажан, перець і помідори.

Тушкувати овочі до м'якості (близько 10 хвилин), потім додати відварену картоплю. Перемішати всі інгредієнти, приправити сіллю, перцем і зеленью.

Тушкувати ще 5-7 хвилин на маленькому вогні. Це ситна, корисна страва, яка дуже добре підходить для пісного раціону, багата вітамінами та мікроелементами.

Пісний борщ з квасолею

Вам знадобиться:

  • 1 стакан квасолі;
  • 1 буряк;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 1 картопля;
  • 2 помідори;
  • 2 столові ложки олії;
  • 1 лавровий лист;
  • сіль, перець за смаком;
  • свіжа зелень.
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Борщ та часник. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Квасолю замочити на ніч, а потім відварити до м'якості. На олії обсмажити цибулю, моркву, буряк, а потім додати нарізану картоплю.

Додати в каструлю з овочами квасолю, помідори та лавровий лист. Варити борщ на середньому вогні до готовності картоплі, приблизно 30-40 хвилин.

За смаком додати сіль і перець, при подачі посипати свіжою зеленню. Цей борщ не лише смачний і ситний, але й повністю пісний, що робить його ідеальним для різдвяного посту.

Пісні оладки з кабачків

Вам знадобиться:

  • 2 кабачки;
  • 1 склянка борошна;
  • 1 цибуля;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль, перець за смаком;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій терці, віджати зайву вологу. Цибулю та часник дрібно нарізати, змішати з кабачками.

Додати борошно, сіль і перець, перемішати до однорідної маси. Смажити оладки на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.

Ці оладки легко готуються та добре смакують як самостійна страва або гарнір.

Різдвяний піст — чудова можливість відкрити для себе нові смачні та корисні страви. Перераховані рецепти допоможуть зробити пісний раціон різноманітним і ситним, не порушуючи посту. Ви можете експериментувати з овочами, крупами та різними спеціями, створюючи нові страви, які смакуватимуть вам і вашим близьким.

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