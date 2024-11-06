Что приготовить из цветной капусты — вкусное блюдо в кляре
Что можно приготовить из цветной капусты — рецепт цветной капусты в кляре. Обязательно приготовьте цветную капусту хоть раз в этом сезоне, потому что она очень полезна для организма, а также содержит в себе много белка, который так необходим нашему организму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 головка цветной капусты;
- подсолнечное масло;
- 1 яйцо;
- 50 мл. молока;
- 2 ст. л. муки;
- соль;
- паприка по желанию.
Способ приготовления
Уберите листья из цветной капусты и разделите ее на соцветия. Соцветие цветной капусты тщательно промойте под водой, затем разделите их на еще меньшие частицы.
В отдельном сосуде вскипятите воду и добавьте цветную капусту. Посолите по своему вкусу. Доведите до кипения и держите на огне три минуты.
После этого достаньте капусту в отдельный сосуд и дайте ей немного остыть.
Для кляра соедините яйцо, молоко, паприку, соль и муку. Паприку не обязательно добавлять. Хорошо соедините все ингредиенты. В готовом кляре обрушите соцветие цветной капусты со всех сторон.
Разогрейте сковороду и добавьте на нее подсолнечное масло. Цветная капуста очень хорошо впитывает масло, поэтому не жалейте ее, чтобы она у вас не подгорала. Обжаривайте цветную капусту в кляре на сковороде на среднем огне примерно в течение 15 минут, периодически помешивая.
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