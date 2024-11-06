Что приготовить из цветной капусты: вкусное блюдо в кляре.

Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Что можно приготовить из цветной капусты — рецепт цветной капусты в кляре. Обязательно приготовьте цветную капусту хоть раз в этом сезоне, потому что она очень полезна для организма, а также содержит в себе много белка, который так необходим нашему организму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

1 головка цветной капусты;

подсолнечное масло;

1 яйцо;

50 мл. молока;

2 ст. л. муки;

соль;

паприка по желанию.

Способ приготовления

Уберите листья из цветной капусты и разделите ее на соцветия. Соцветие цветной капусты тщательно промойте под водой, затем разделите их на еще меньшие частицы.

Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В отдельном сосуде вскипятите воду и добавьте цветную капусту. Посолите по своему вкусу. Доведите до кипения и держите на огне три минуты.

Цветная капуста в воде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого достаньте капусту в отдельный сосуд и дайте ей немного остыть.

Цветная капуста в кляре. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для кляра соедините яйцо, молоко, паприку, соль и муку. Паприку не обязательно добавлять. Хорошо соедините все ингредиенты. В готовом кляре обрушите соцветие цветной капусты со всех сторон.

Цветная капуста на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Разогрейте сковороду и добавьте на нее подсолнечное масло. Цветная капуста очень хорошо впитывает масло, поэтому не жалейте ее, чтобы она у вас не подгорала. Обжаривайте цветную капусту в кляре на сковороде на среднем огне примерно в течение 15 минут, периодически помешивая.

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