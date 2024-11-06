Що приготувати з цвітної капусти: смачна страва в клярі.

Цвітна капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Що можна приготувати з цвітної капусти — рецепт цвітної капусти в клярі. Обов'язково приготуйте цвітну капусту хоч раз в цьому сезоні, бо вона надзвичайно корисна для організму, а також містить в собі багато білка, який так необхідний нашому організму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 головка цвітної капусти;

соняшникова олія;

1 яйце;

50 мл молока;

2 ст. л. борошна;

сіль;

паприка за бажанням.

Спосіб приготування

Приберіть листву з квітної капусти та розділіть її на суцвіття. Суцвіття цвітної капусти ретельно промийте під водою, а потім розділіть їх на ще менші частинки.

Цвітна капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

В окремій посудині закип'ятіть воду та додайте туди цвітну капусту. Посоліть за власним смаком. Доведіть до кипіння та тримайте на вогні три хвилини.

Цвітна капуста в воді. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього дістаньте капусту в окрему посудину, та дайте їй трішки охолонути.

Цвітна капуста в клярі. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для кляру, поєднайте яйце, молоко, паприку, сіль та борошно. Паприку не обов'язково додавати. Гарно поєднайте всі інгредієнти між собою. У готовому клярі обваліть суцвіття цвітної капусти з усіх боків.

Цвітна капуста на пательні. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Розігрійте пательню та додайте на неї соняшникову олію. Цвітна капуста дуже гарно вбирає в себе олію, тому не жалкуйте її, щоб вона у вас не підгорала. Обсмажуйте цвітну капусту в клярі на пательні на середньому вогні приблизно протягом 15 хвилин, періодично помішуючи.

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