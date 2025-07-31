Шулики на Маковея - рецепт с фото постного медового десерта с маком - рецепт с фото

Шулики на Маковея. Фото: кадр из видео

Шулики — это не просто блюдо, а частичка украинской духовной традиции. Их готовят на Маковея как символ благодарности за урожай и благословения на новый год. Ароматный корж, щедро политый маком и медом, на вкус нежный, праздничный и очень по-домашнему. Этот постный рецепт — идеальный для праздничного стола 1 августа.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится (для теста):

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

мед — 20 г;

горячая вода — 150 мл.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для заливки:

мак — 70 г;

вода — 150 мл.;

мед — 20 г.

Способ приготовления

В миске смешать муку, разрыхлитель и щепотку соли. В горячей воде растворить мед, влить к сухим ингредиентам.

Мука и мед. Фото: кадр из видео

Добавить растительное масло и замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Раскатать тесто в лепешку толщиной 0,5-1 см. Сделать надрезы (не до края) и выложить на противень. Выпекать при 180 °C около 20 минут до легкого зарумянивания.

Корж теста. Фото: кадр из видео

Мак промыть, залить водой и варить 30-40 минут до выкипания жидкости.

Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Затем измельчить блендером или перетереть в ступке. Добавить еще немного теплой воды, мед и перемешать до полного растворения.

Готовый десерт. Фото: кадр из видео

Готовый корж разломать на небольшие кусочки, сложить в глубокую миску, залить маково-медовой смесью. Перемешать и дать настояться перед подачей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.

Также мы писали о традиционном украинском блюде на Маковея — рецепт очень вкусного маковика.