Шулики на Маковея - рецепт с фото постного медового десерта с маком - рецепт с фото

Шулики на Маковея — традиционный постный рецепт с медом
Шулики — это не просто блюдо, а частичка украинской духовной традиции. Их готовят на Маковея как символ благодарности за урожай и благословения на новый год. Ароматный корж, щедро политый маком и медом, на вкус нежный, праздничный и очень по-домашнему. Этот постный рецепт — идеальный для праздничного стола 1 августа.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится (для теста):
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- мед — 20 г;
- горячая вода — 150 мл.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для заливки:
- мак — 70 г;
- вода — 150 мл.;
- мед — 20 г.
Способ приготовления
В миске смешать муку, разрыхлитель и щепотку соли. В горячей воде растворить мед, влить к сухим ингредиентам.
Добавить растительное масло и замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.
Раскатать тесто в лепешку толщиной 0,5-1 см. Сделать надрезы (не до края) и выложить на противень. Выпекать при 180 °C около 20 минут до легкого зарумянивания.
Мак промыть, залить водой и варить 30-40 минут до выкипания жидкости.
Затем измельчить блендером или перетереть в ступке. Добавить еще немного теплой воды, мед и перемешать до полного растворения.
Готовый корж разломать на небольшие кусочки, сложить в глубокую миску, залить маково-медовой смесью. Перемешать и дать настояться перед подачей.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие запреты и традиции сопровождают Успенский пост, что разрешено есть, а что категорически нельзя.
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