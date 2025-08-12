Творожная запеканка без муки — нежный завтрак за 20 минут

Творожная запеканка без муки к завтраку — нежная, как суфле
Эта творожная запеканка без муки готовится быстро и получается удивительно нежной, почти как суфле. Минимум ингредиентов и всего 20 минут в духовке — и вы получите вкусный и полезный завтрак, который понравится и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Давай поедим.
Вам понадобится:
- творог — 800 г;
- яйца — 3 шт.;
- манка — 3 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — по своему вкусу;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Творог переложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой или взбить блендером до однородной кремовой консистенции. Добавить яйца, обычный и ванильный сахар, соль, манку и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты соединились.
Форму для запекания смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Выложить творожную массу, разровнять поверхность.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 20 минут, пока верх не станет слегка золотистым, а запеканка упругой.
После приготовления оставить в форме на несколько минут, затем аккуратно достать и нарезать порционными кусками. Подавать теплой или охлажденной, по желанию добавив мед, ягодный соус или сметану.
