Творожная запеканка без муки — нежный завтрак за 20 минут

Творожная запеканка. Фото: кадр из видео

Эта творожная запеканка без муки готовится быстро и получается удивительно нежной, почти как суфле. Минимум ингредиентов и всего 20 минут в духовке — и вы получите вкусный и полезный завтрак, который понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Давай поедим.

Вам понадобится:

творог — 800 г;

яйца — 3 шт.;

манка — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

ванильный сахар — по своему вкусу;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой или взбить блендером до однородной кремовой консистенции. Добавить яйца, обычный и ванильный сахар, соль, манку и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты соединились.

Творог и яйца. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Выложить творожную массу, разровнять поверхность.

Творог и ягоды. Фото: кадр из видео

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 20 минут, пока верх не станет слегка золотистым, а запеканка упругой.

Разрезанная запеканка. Фото: кадр из видео

После приготовления оставить в форме на несколько минут, затем аккуратно достать и нарезать порционными кусками. Подавать теплой или охлажденной, по желанию добавив мед, ягодный соус или сметану.

