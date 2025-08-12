Видео
Творожная запеканка без муки к завтраку — нежная, как суфле

12 августа 2025 05:00
Творожная запеканка без муки — нежный завтрак за 20 минут
Творожная запеканка. Фото: кадр из видео
Эта творожная запеканка без муки готовится быстро и получается удивительно нежной, почти как суфле. Минимум ингредиентов и всего 20 минут в духовке — и вы получите вкусный и полезный завтрак, который понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Давай поедим.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 800 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — по своему вкусу;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску и хорошо размять вилкой или взбить блендером до однородной кремовой консистенции. Добавить яйца, обычный и ванильный сахар, соль, манку и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты соединились.

запіканка з сиром
Творог и яйца. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Выложить творожную массу, разровнять поверхность.

рецепт смачної запіканки
Творог и ягоды. Фото: кадр из видео

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 20 минут, пока верх не станет слегка золотистым, а запеканка упругой.

запіканка з сиром на сніданок
Разрезанная запеканка. Фото: кадр из видео

После приготовления оставить в форме на несколько минут, затем аккуратно достать и нарезать порционными кусками. Подавать теплой или охлажденной, по желанию добавив мед, ягодный соус или сметану.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

