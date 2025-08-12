Відео
Сирна запіканка без борошна до сніданку — ніжна, як суфле

12 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сирна запіканка без борошна — ніжний сніданок за 20 хвилин
Сирна запіканка. Фото: кадр з відео
Ця сирна запіканка без борошна готується швидко й виходить напрочуд ніжною, майже як суфле. Мінімум інгредієнтів і всього 20 хвилин у духовці — і ви отримаєте смачний та корисний сніданок, який сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Давай поїмо

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 800 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор — до свого смаку;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Сир перекласти в глибоку миску та добре розім’яти виделкою або збити блендером до однорідної кремової консистенції. Додати яйця, звичайний і ванільний цукор, сіль, манку та ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти з’єдналися.

запіканка з сиром
Сир та яйця. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити вершковим маслом або застелити пергаментом. Викласти сирну масу, розрівняти поверхню.

рецепт смачної запіканки
Сир та ягоди. Фото: кадр з відео

Випікати у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 20 хвилин, доки верх не стане злегка золотистим, а запіканка пружною.

запіканка з сиром на сніданок
Розрізана запіканка. Фото: кадр з відео

Після приготування залишити у формі на кілька хвилин, потім акуратно дістати та нарізати порційними шматками. Подавати теплою або охолодженою, за бажанням додавши мед, ягідний соус чи сметану.

