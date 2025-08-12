Сирна запіканка без борошна — ніжний сніданок за 20 хвилин

Сирна запіканка. Фото: кадр з відео

Ця сирна запіканка без борошна готується швидко й виходить напрочуд ніжною, майже як суфле. Мінімум інгредієнтів і всього 20 хвилин у духовці — і ви отримаєте смачний та корисний сніданок, який сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Давай поїмо.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 800 г;

яйця — 3 шт.;

манка — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор — до свого смаку;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Сир перекласти в глибоку миску та добре розім’яти виделкою або збити блендером до однорідної кремової консистенції. Додати яйця, звичайний і ванільний цукор, сіль, манку та ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти з’єдналися.

Сир та яйця. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити вершковим маслом або застелити пергаментом. Викласти сирну масу, розрівняти поверхню.

Сир та ягоди. Фото: кадр з відео

Випікати у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 20 хвилин, доки верх не стане злегка золотистим, а запіканка пружною.

Розрізана запіканка. Фото: кадр з відео

Після приготування залишити у формі на кілька хвилин, потім акуратно дістати та нарізати порційними шматками. Подавати теплою або охолодженою, за бажанням додавши мед, ягідний соус чи сметану.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.