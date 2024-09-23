Сливовое пюре на зиму без сахара — простой рецепт летнего десерта.

Сливовое пюре без сахара на зиму — простой рецепт для здорового питания
23 сентября 2024 08:15
Сливовое пюре. Фото: myjuice.eu
Сливовое пюре без сахара — это полезный для здоровья универсальный продукт. Его можно использовать для приготовления десертов, начинок для выпечки или просто в качестве добавки к йогуртам или кашам.
Делимся легким рецептом консервации на зиму.
Читайте также:
Необходимые ингредиенты
- 1 кг слив (зрелые, но не перезрелые).
Процесс приготовления
- Подготовка слив. Тщательно промываем сливы под холодной водой. Отрезаем хвостики, разрезаем сливы пополам, удаляем косточки.
- Пюре. Помещаем сливы в кастрюлю и ставим на средний огонь. Постепенно нагреваем сливы, постоянно помешивая, пока они не станут мягкими и не начнут выделять сок (примерно 10-15 минут). Не нужно добавлять воду, ведь сливы сами выделят достаточно сока.
- Охлаждение. Снимаем кастрюлю с огня и даем сливам немного остыть.
- Измельчение. С помощью блендера производим пюре желаемой консистенции.
- Консервирование. Пюре разливаем в стерилизованные банки, оставляя около 1 см пространства от верхней части банки. Закрываем банки крышками.
- Стерилизация. Ставим банки в кастрюлю с водой, доводим до кипения и держим 10-15 минут (этот этап не обязателен, если вы планируете хранить пюре в холодильнике).
Домашнее пюре без сахара можно хранить до года, если его правильно закрыть и хранить в темном, сухом месте.
Ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре без сахара с корицей.
Также предлагали рецепт идеального молочного пирога со сливами.
Читайте Новини.LIVE!