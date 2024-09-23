Сливовое пюре на зиму без сахара — простой рецепт летнего десерта.

Сливовое пюре. Фото: myjuice.eu

Сливовое пюре без сахара — это полезный для здоровья универсальный продукт. Его можно использовать для приготовления десертов, начинок для выпечки или просто в качестве добавки к йогуртам или кашам.

Делимся легким рецептом консервации на зиму.

Читайте также:

Необходимые ингредиенты

1 кг слив (зрелые, но не перезрелые).

Процесс приготовления

Подготовка слив. Тщательно промываем сливы под холодной водой. Отрезаем хвостики, разрезаем сливы пополам, удаляем косточки.

Тщательно промываем сливы под холодной водой. Отрезаем хвостики, разрезаем сливы пополам, удаляем косточки. Пюре. Помещаем сливы в кастрюлю и ставим на средний огонь. Постепенно нагреваем сливы, постоянно помешивая, пока они не станут мягкими и не начнут выделять сок (примерно 10-15 минут). Не нужно добавлять воду, ведь сливы сами выделят достаточно сока.

Помещаем сливы в кастрюлю и ставим на средний огонь. Постепенно нагреваем сливы, постоянно помешивая, пока они не станут мягкими и не начнут выделять сок (примерно 10-15 минут). Не нужно добавлять воду, ведь сливы сами выделят достаточно сока. Охлаждение. Снимаем кастрюлю с огня и даем сливам немного остыть.

Снимаем кастрюлю с огня и даем сливам немного остыть. Измельчение. С помощью блендера производим пюре желаемой консистенции.

С помощью блендера производим пюре желаемой консистенции. Консервирование. Пюре разливаем в стерилизованные банки, оставляя около 1 см пространства от верхней части банки. Закрываем банки крышками.

Пюре разливаем в стерилизованные банки, оставляя около 1 см пространства от верхней части банки. Закрываем банки крышками. Стерилизация. Ставим банки в кастрюлю с водой, доводим до кипения и держим 10-15 минут (этот этап не обязателен, если вы планируете хранить пюре в холодильнике).

Фото: orumspoota.com

Домашнее пюре без сахара можно хранить до года, если его правильно закрыть и хранить в темном, сухом месте.

Ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре без сахара с корицей.

Также предлагали рецепт идеального молочного пирога со сливами.