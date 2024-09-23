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Сливове пюре без цукру на зиму — простий рецепт для здорового харчування

23 вересня 2024 08:15
Ірина Сундукова - Редактор
Сливове пюре на зиму без цукру — простий рецепт літнього десерту
Сливове пюре. Фото: myjuice.eu
Ірина Сундукова - Редактор

Сливове пюре без цукру — це корисний для здоров'я універсальний продукт. Його можна використовувати для приготування десертів, начинок для випічки чи просто як добавку до йогуртів або каш.

Ділимося легким рецептом консервації на зиму.

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Необхідні інгредієнти

  • 1 кг слив (зрілі, але не перезрілі).

Процес приготування

  • Підготовка слив. Ретельно промиваємо сливи під холодною водою. Відрізаємо хвостики, розрізаємо сливи навпіл, видаляємо кісточки.
  • Пюре. Поміщаємо сливи в каструлю та ставимо на середній вогонь. Поступово нагріваємо сливи, постійно помішуючи, поки вони не стануть м’якими та не почнуть виділяти сік (приблизно 10-15 хвилин). Не потрібно додавати воду, адже сливи самі виділять достатньо соку.
  • Охолодження. Знімаємо каструлю з вогню та даємо сливам трохи охолонути.
  • Подрібнення. За допомогою блендера робимо пюре бажаної консистенції.
  • Консервування. Пюре розливаємо в стерилізовані банки, залишаючи близько 1 см простору від верхньої частини банки. Закриваємо банки кришками.
  • Стерилізація. Ставимо банки в каструлю з водою, доводимо до кипіння та тримаємо 10-15 хвилин (цей етап не є обов'язковим, якщо ви плануєте зберігати пюре в холодильнику).

 

Сливове пюре без цукру на зиму — простий рецепт для здорового харчування - фото 1
Фото: orumspoota.com

Домашнє сливове пюре без цукру можна зберігати до року, якщо його правильно закрити та зберігати в темному, сухому місці.

Раніше ми писали, як приготувати яблучне пюре без цукру з корицею.

Також пропонували рецепт ідеального молочного пирога зі сливами.

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