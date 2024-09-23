Сливове пюре на зиму без цукру — простий рецепт літнього десерту

Сливове пюре. Фото: myjuice.eu

Сливове пюре без цукру — це корисний для здоров'я універсальний продукт. Його можна використовувати для приготування десертів, начинок для випічки чи просто як добавку до йогуртів або каш.

Ділимося легким рецептом консервації на зиму.

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Необхідні інгредієнти

1 кг слив (зрілі, але не перезрілі).

Процес приготування

Підготовка слив. Ретельно промиваємо сливи під холодною водою. Відрізаємо хвостики, розрізаємо сливи навпіл, видаляємо кісточки.

Ретельно промиваємо сливи під холодною водою. Відрізаємо хвостики, розрізаємо сливи навпіл, видаляємо кісточки. Пюре. Поміщаємо сливи в каструлю та ставимо на середній вогонь. Поступово нагріваємо сливи, постійно помішуючи, поки вони не стануть м’якими та не почнуть виділяти сік (приблизно 10-15 хвилин). Не потрібно додавати воду, адже сливи самі виділять достатньо соку.

Поміщаємо сливи в каструлю та ставимо на середній вогонь. Поступово нагріваємо сливи, постійно помішуючи, поки вони не стануть м’якими та не почнуть виділяти сік (приблизно 10-15 хвилин). Не потрібно додавати воду, адже сливи самі виділять достатньо соку. Охолодження. Знімаємо каструлю з вогню та даємо сливам трохи охолонути.

Знімаємо каструлю з вогню та даємо сливам трохи охолонути. Подрібнення. За допомогою блендера робимо пюре бажаної консистенції.

За допомогою блендера робимо пюре бажаної консистенції. Консервування. Пюре розливаємо в стерилізовані банки, залишаючи близько 1 см простору від верхньої частини банки. Закриваємо банки кришками.

Пюре розливаємо в стерилізовані банки, залишаючи близько 1 см простору від верхньої частини банки. Закриваємо банки кришками. Стерилізація. Ставимо банки в каструлю з водою, доводимо до кипіння та тримаємо 10-15 хвилин (цей етап не є обов'язковим, якщо ви плануєте зберігати пюре в холодильнику).

Фото: orumspoota.com

Домашнє сливове пюре без цукру можна зберігати до року, якщо його правильно закрити та зберігати в темному, сухому місці.

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