Сливове пюре на зиму без цукру — простий рецепт літнього десерту

Сливове пюре без цукру на зиму — простий рецепт для здорового харчування
23 вересня 2024 08:15
Сливове пюре. Фото: myjuice.eu
Сливове пюре без цукру — це корисний для здоров'я універсальний продукт. Його можна використовувати для приготування десертів, начинок для випічки чи просто як добавку до йогуртів або каш.
Ділимося легким рецептом консервації на зиму.
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Необхідні інгредієнти
- 1 кг слив (зрілі, але не перезрілі).
Процес приготування
- Підготовка слив. Ретельно промиваємо сливи під холодною водою. Відрізаємо хвостики, розрізаємо сливи навпіл, видаляємо кісточки.
- Пюре. Поміщаємо сливи в каструлю та ставимо на середній вогонь. Поступово нагріваємо сливи, постійно помішуючи, поки вони не стануть м’якими та не почнуть виділяти сік (приблизно 10-15 хвилин). Не потрібно додавати воду, адже сливи самі виділять достатньо соку.
- Охолодження. Знімаємо каструлю з вогню та даємо сливам трохи охолонути.
- Подрібнення. За допомогою блендера робимо пюре бажаної консистенції.
- Консервування. Пюре розливаємо в стерилізовані банки, залишаючи близько 1 см простору від верхньої частини банки. Закриваємо банки кришками.
- Стерилізація. Ставимо банки в каструлю з водою, доводимо до кипіння та тримаємо 10-15 хвилин (цей етап не є обов'язковим, якщо ви плануєте зберігати пюре в холодильнику).
Домашнє сливове пюре без цукру можна зберігати до року, якщо його правильно закрити та зберігати в темному, сухому місці.
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