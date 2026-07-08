Слоеное тесто "Хвилинка": чтобы не покупать готовое в магазине
8 июля 2026 16:04
Слоеное тесто. Фото: smachnenke.com.ua
Если вы давно хотели научиться готовить слоеное тесто дома, этот рецепт станет настоящей находкой. Оно получается нежным, хорошо слоится и прекрасно подходит для сладкой и соленой выпечки. А главное — больше не придётся покупать готовое тесто в магазине, ведь домашний вариант намного вкуснее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- теплая вода — 200 мл;
- молоко — 200 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сухие дрожжи — 8 г;
- мука — 800 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 160 г.
Способ приготовления
- В миске смешать тёплую воду, молоко, соль, яйцо и сухие дрожжи.
- Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть и оставить на 20 минут.
- Тесто разделить на 8 частей и сформировать шарики.
- Каждую раскатать в тонкий пласт, смазывая мягким сливочным маслом и складывая пласты друг на друга.
- Заготовку накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут.
- Затем раскатать в большой пласт, снова смазать маслом и плотно скрутить в рулет. Нарезать на кусочки толщиной 1–2 см.
- Готовое тесто можно сразу использовать для выпечки или заморозить про запас. Оно получается нежным, слоистым и прекрасно подходит для домашних слоёнок, пирожков и круассанов.
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