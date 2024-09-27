Осенний салат "АОленка" за 15 минут — пошаговый рецепт

Вкусный салат на осень с крабовыми палочками "Оленка" — готовится за 15 минут
Салат "Оленка" — это быстрое и вкусное осеннее блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Сочетание простых сезонных ингредиентов делает его отличным выбором для семейных обедов или вечеринок. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро можно создать такой вкусный салат
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 250 г;
- грибы 500 г;
- лук 1 шт;
- огурцы 2 шт;
- яйца 5 шт;
- майонез по вкусу;
- петрушка;
- соль.
Способ приготовления
Лук порезать полукольцами, грибы пластинками. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости, затем добавить грибы, посолить и жарить до золотистого цвета.
Отварные яйца натереть на мелкой терке. Крабовые палочки порезать тонкими полосками. На тарелке сделать тонкую сеточку из майонеза и выложить половину нарезанных крабовых палочек.
На слой крабовых палочек выложить обжаренные грибы с луком, слегка смазать майонезом. Следующий слой — измельченные яйца, которые также следует смазать сеточкой майонеза.
Огурцы нарезать тонкими кружочками и выложить их поверх яиц, смазать майонезом. Верхний слой салата украсить оставленными крабовыми палочками и завершить тонкой сеточкой майонеза. Мелко порезать петрушку и посыпать салат. Дать салату настояться 15-30 минут перед подачей на стол.
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