Осенний салат "АОленка" за 15 минут — пошаговый рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Оленка" — это быстрое и вкусное осеннее блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Сочетание простых сезонных ингредиентов делает его отличным выбором для семейных обедов или вечеринок. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро можно создать такой вкусный салат

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 250 г;

грибы 500 г;

лук 1 шт;

огурцы 2 шт;

яйца 5 шт;

майонез по вкусу;

петрушка;

соль.

Способ приготовления

Лук порезать полукольцами, грибы пластинками. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости, затем добавить грибы, посолить и жарить до золотистого цвета.

Отварные яйца натереть на мелкой терке. Крабовые палочки порезать тонкими полосками. На тарелке сделать тонкую сеточку из майонеза и выложить половину нарезанных крабовых палочек.

На слой крабовых палочек выложить обжаренные грибы с луком, слегка смазать майонезом. Следующий слой — измельченные яйца, которые также следует смазать сеточкой майонеза.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Огурцы нарезать тонкими кружочками и выложить их поверх яиц, смазать майонезом. Верхний слой салата украсить оставленными крабовыми палочками и завершить тонкой сеточкой майонеза. Мелко порезать петрушку и посыпать салат. Дать салату настояться 15-30 минут перед подачей на стол.

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