Осінній салат “Оленка” за 15 хвилин — покроковий рецепт

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Оленка" — це швидка і смачна осіння страва, яку можна приготувати всього за 15 хвилин. Поєднання простих сезонних інгредієнтів робить його чудовим вибором для сімейних обідів або вечірок. Ви будете приємно здивовані, наскільки легко і швидко можна створити такий смачний салат

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

крабові палички 250 г;

гриби 500 г;

цибуля 1 шт;

огірки 2 шт;

яйця 5 шт;

майонез за смаком;

петрушка;

сіль.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, гриби пластинками. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до м'якості, потім додати гриби, посолити і смажити до золотистого кольору.

Відварені яйця натерти на дрібній тертці. Крабові палички нарізати тонкими смужками. На тарілці зробити тонку сіточку з майонезу і викласти половину нарізаних крабових паличок.

На шар крабових паличок викласти обсмажені гриби з цибулею, злегка змастити майонезом. Наступний шар — подрібнені яйця, які також слід змастити сіточкою майонезу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Огірки нарізати тонкими кружальцями і викласти їх поверх яєць, змастити майонезом. Верхній шар салату прикрасити залишеними крабовими паличками і завершити тонкою сіточкою майонезу. Дрібно нарізати петрушку і посипати салат. Дати салату настоятися 15-30 хвилин перед подачею на стіл.

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