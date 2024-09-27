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Смачний салат на осінь з крабовими паличками "Оленка" — готується за 15 хвилин

27 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Осінній салат “Оленка” за 15 хвилин — покроковий рецепт
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Салат "Оленка" — це швидка і смачна осіння страва, яку можна приготувати всього за 15 хвилин. Поєднання простих сезонних інгредієнтів робить його чудовим вибором для сімейних обідів або вечірок. Ви будете приємно здивовані, наскільки легко і швидко можна створити такий смачний салат

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • крабові палички 250 г;
  • гриби 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • огірки 2 шт;
  • яйця 5 шт;
  • майонез за смаком;
  • петрушка;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Цибулю нарізати півкільцями, гриби пластинками. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до м'якості, потім додати гриби, посолити і смажити до золотистого кольору.

Відварені яйця натерти на дрібній тертці. Крабові палички нарізати тонкими смужками. На тарілці зробити тонку сіточку з майонезу і викласти половину нарізаних крабових паличок.

На шар крабових паличок викласти обсмажені гриби з цибулею, злегка змастити майонезом. Наступний шар — подрібнені яйця, які також слід змастити сіточкою майонезу.

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Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Огірки нарізати тонкими кружальцями і викласти їх поверх яєць, змастити майонезом. Верхній шар салату прикрасити залишеними крабовими паличками і завершити тонкою сіточкою майонезу. Дрібно нарізати петрушку і посипати салат. Дати салату настоятися 15-30 хвилин перед подачею на стіл.

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