Ужин за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 2 помидора

Кабачки и нож. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон кабачков не обязательно придумывать сложные блюда, чтобы вкусно накормить семью. Достаточно добавить несколько доступных овощей, немного ароматных специй и зелени. В результате получается сочный и ароматный ужин, который готовится всего за полчаса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 4–5 зубчиков;

растительное масло — 30 мл;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

прованские травы — по вкусу;

петрушка — 1 пучок.

Тушеные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нарезать кабачки средними кубиками. Лук нарезать небольшими кусочками. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке, а чеснок измельчить. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь и чеснок, готовить до мягкости. Добавить кабачки, перемешать и готовить несколько минут. Затем добавить помидоры вместе с соком и тушить без крышки. Приправить блюдо солью, перцем и прованскими травами. В конце добавить измельченную петрушку, перемешать и прогреть еще 1 минуту.

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