Ужин за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 2 помидора
20 июня 2026 12:24
Кабачки и нож. Фото: gospodynka.com.ua
В сезон кабачков не обязательно придумывать сложные блюда, чтобы вкусно накормить семью. Достаточно добавить несколько доступных овощей, немного ароматных специй и зелени. В результате получается сочный и ароматный ужин, который готовится всего за полчаса.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- растительное масло — 30 мл;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- прованские травы — по вкусу;
- петрушка — 1 пучок.
Способ приготовления
- Нарезать кабачки средними кубиками. Лук нарезать небольшими кусочками.
- Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками.
- Морковь натереть на крупной терке, а чеснок измельчить.
- Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь и чеснок, готовить до мягкости.
- Добавить кабачки, перемешать и готовить несколько минут.
- Затем добавить помидоры вместе с соком и тушить без крышки.
- Приправить блюдо солью, перцем и прованскими травами.
- В конце добавить измельченную петрушку, перемешать и прогреть еще 1 минуту.
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