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Ужин за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 2 помидора

20 июня 2026 12:24
Кабачки и нож. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон кабачков не обязательно придумывать сложные блюда, чтобы вкусно накормить семью. Достаточно добавить несколько доступных овощей, немного ароматных специй и зелени. В результате получается сочный и ароматный ужин, который готовится всего за полчаса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • растительное масло — 30 мл;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • прованские травы — по вкусу;
  • петрушка — 1 пучок.
Тушеные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать кабачки средними кубиками. Лук нарезать небольшими кусочками.
  2. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками.
  3. Морковь натереть на крупной терке, а чеснок измельчить.
  4. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь и чеснок, готовить до мягкости.
  5. Добавить кабачки, перемешать и готовить несколько минут.
  6. Затем добавить помидоры вместе с соком и тушить без крышки.
  7. Приправить блюдо солью, перцем и прованскими травами.
  8. В конце добавить измельченную петрушку, перемешать и прогреть еще 1 минуту.

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