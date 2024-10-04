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В какую воду бросать мясо, чтобы борщ был наваристый

4 октября 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Как правильно варить мясо, чтобы борщ был наваристый и вкусный — секрет кулинаров
Наваристый борщ с мясом и сметаной. Фото: depositphotos.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Несмотря на то, что каждый украинец с детства знаком с этим блюдом, не каждый знает все его секреты создания. Ведь приготовление борща — сложный многоэтапный процесс, требующий от повара знаний и навыков. Даже упущенные мелкие детали могут стать причиной потери наваристости и вкуса. В частности, это может произойти, если мясо добавить в воду в неподходящее время.

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В какую воду следует бросать мясо, чтобы борщ получился насыщенный и наваристый, делимся секретом далее в материале.

Так, опытные кулинары, приготовившие за жизнь не один вкусный борщ, утверждают, что температура воды, в которую вы кладете мясо, играет немаловажную роль.

 

В какую воду бросать мясо, чтобы борщ был наварист.
Наваристый бульон для борща. Фото: depositphotos.com

Оказывается, ни в коем случае нельзя бросать мясо в кипящую воду. Почему это неправильно? Дело в том, что бросая кусок мяса в кипящую воду, вы будто его "запечатываете". Поэтому соки, которые продукт мог бы отдать бульону, остаются внутри. То есть вы получите отнюдь не наваристый борщ, а просто "водичку".

Такое действие будет целесообразным только в том случае, если вы хотите сделать борщ легким и менее наваристым, а само мясо потреблять как отдельное блюдо.

Когда тогда следует бросать мясо в воду? Мясо в борщ можно заливать только холодной водой. Тогда у вас не будет сомнений, что оно отдаст свои соки, а блюдо получится вкусным, ароматным и чрезвычайно аппетитным.

Ранее мы писали, как заквасить свеклу на зиму — идеальное дополнение к борщу.

Напомним, мы рассказывали, как сделать квашеную капусту сочной и хрустящей.

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