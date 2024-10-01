Рецепт компота из винограда со вкусом мохито на зиму – рецепт без стерилизации.

Подготовка ингредиентов для компота. Фото: скриншот

Если вы не знаете, что приготовить для консервации из винограда, то этот рецепт вас точно удивит. Виноградный компот "Мохито" полюбится вашим близким за свой освежающий вкус, а во время приготовления вам не нужно возиться со стерилизацией банок — достаточно их помыть, а крышки прокипятить.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Танина кухня".

Читайте также:

На 3-литровую банку вам понадобится:

виноград — 800 граммов;

сахар — 250 граммов;

лимон (2 кружочка);

мята (2 веточки).

Способ приготовления

Трехлитровые банки хорошо промойте с пищевой содой. Подготовьте необходимые ингредиенты. Виноград хорошо промойте. Удалите все некачественные испорченные ягоды, имеющие гниль, трещины и т.п., можно отделить их от плодоножки по желанию. Нарежьте тщательно вымытый и ошпаренный кипятком лимон удобным для вас способом. Косточки из лимона обязательно нужно удалить.

Подготовка ингредиентов. Фото: скриншот

Вскипятите воду в кастрюле. На 1 банку требуется примерно 2,5 литра воды. В чистую сухую банку выложите подготовленный виноград.

Виноград в банке. Фото: скриншот

Влейте в банку кипяток. Делайте это постепенно, чтобы банка не треснула и равномерно прогрелась.

Заливаем кипяток в банку. Фото: скриншот

Накройте банки металлическими крышками, но не закатывайте. Оставьте их в таком виде на банках на 10 минут. Важно прокипятить крышки перед этим.

Накрытые крышками банки. Фото: скриншот

Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар, размешайте и доведите до кипения. Пусть покипит 5 минут.

Слитная виноградная вода с банками в кастрюле с сахаром. Фото: скриншот

В это время тщательно вымойте под проточной водой мяту и просушите ее. Отделите листья мяты от стебеля и выложите в банку с виноградом. Добавьте нарезанный лимон.

Добавление мяты и лимона. Фото: скриншот

Готовый сироп аккуратно вылейте обратно в банку. Закатайте или закрутите железной крышкой. Обязательно переверните банки вверх дрожью. Это поможет убедиться, что крышка герметично закрыта. Укутайте банки с компотом в плед или полотенце до полного остывания. В дальнейшем храните компот в прохладном месте.

Ранее мы рассказывали, какие полезные изменения принесет регулярное употребление тыквенного фреша перед завтраком.

А также рассказывали вам о напитке для повышения иммунитета — рецепте, который не подведет в холодное время года.