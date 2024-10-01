Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Вы разлюбите магазинную "химию" — рецепт на зиму компота из винограда "Мохито" arrow

Вы разлюбите магазинную "химию" — рецепт на зиму компота из винограда "Мохито"

1 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт компота из винограда со вкусом мохито на зиму – рецепт без стерилизации.
Подготовка ингредиентов для компота. Фото: скриншот
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы не знаете, что приготовить для консервации из винограда, то этот рецепт вас точно удивит. Виноградный компот "Мохито" полюбится вашим близким за свой освежающий вкус, а во время приготовления вам не нужно возиться со стерилизацией банок — достаточно их помыть, а крышки прокипятить.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Танина кухня".

Читайте также:

На 3-литровую банку вам понадобится:

  • виноград — 800 граммов;
  • сахар — 250 граммов;
  • лимон (2 кружочка);
  • мята (2 веточки).

Способ приготовления

Трехлитровые банки хорошо промойте с пищевой содой. Подготовьте необходимые ингредиенты. Виноград хорошо промойте. Удалите все некачественные испорченные ягоды, имеющие гниль, трещины и т.п., можно отделить их от плодоножки по желанию. Нарежьте тщательно вымытый и ошпаренный кипятком лимон удобным для вас способом. Косточки из лимона обязательно нужно удалить.

Компот из винограда
Подготовка ингредиентов. Фото: скриншот

Вскипятите воду в кастрюле. На 1 банку требуется примерно 2,5 литра воды. В чистую сухую банку выложите подготовленный виноград.

Компот из винограда со вкусом мохито
Виноград в банке. Фото: скриншот

Влейте в банку кипяток. Делайте это постепенно, чтобы банка не треснула и равномерно прогрелась.

Компоты из винограда рецепты
Заливаем кипяток в банку. Фото: скриншот

Накройте банки металлическими крышками, но не закатывайте. Оставьте их в таком виде на банках на 10 минут. Важно прокипятить крышки перед этим.

как приготовить домашний мохито
Накрытые крышками банки. Фото: скриншот

Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар, размешайте и доведите до кипения. Пусть покипит 5 минут.

виноградный компот рецепт
Слитная виноградная вода с банками в кастрюле с сахаром. Фото: скриншот

В это время тщательно вымойте под проточной водой мяту и просушите ее. Отделите листья мяты от стебеля и выложите в банку с виноградом. Добавьте нарезанный лимон.

как сделать компот со вкусом мохито
Добавление мяты и лимона. Фото: скриншот

Готовый сироп аккуратно вылейте обратно в банку. Закатайте или закрутите железной крышкой. Обязательно переверните банки вверх дрожью. Это поможет убедиться, что крышка герметично закрыта. Укутайте банки с компотом в плед или полотенце до полного остывания. В дальнейшем храните компот в прохладном месте.

Ранее мы рассказывали, какие полезные изменения принесет регулярное употребление тыквенного фреша перед завтраком.

А также рассказывали вам о напитке для повышения иммунитета — рецепте, который не подведет в холодное время года.

консервация виноград рецепт с картинками напиток компот

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:25 Иран выпустил более сотни ракет по Израилю, — IDF

20:20 Надвигаются заморозки — синоптики предупредили четыре области об опасности

20:07 Мобилизация в Украине — в ВСУ объяснили, что изменилось после принятия закона

20:00 Зарплаты мобилизованных в октябре — кто сколько будет получать, что изменится

19:59 Зеленский подписал указ о привлечении военных к работе в Минветеранов

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

19:59 В Мелитополе уничтожили автомобиль ВАЗ с тремя оккупантами — детали от ГУР

19:48 Совещание с военным руководством и нужды армии — вечернее обращение Зеленского

19:41 Гончаренко призвал в ПАСЕ "бомбить" Москву — видео

19:28 Повестка не дошла до адресата — как будет реагировать ТЦК

19:27 На Николаевщине уничтожили 300 кг взрывчатки российской ракеты — видео

20:25 Иран выпустил более сотни ракет по Израилю, — IDF

20:20 Надвигаются заморозки — синоптики предупредили четыре области об опасности

20:07 Мобилизация в Украине — в ВСУ объяснили, что изменилось после принятия закона

20:00 Зарплаты мобилизованных в октябре — кто сколько будет получать, что изменится

19:59 Зеленский подписал указ о привлечении военных к работе в Минветеранов

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

19:59 В Мелитополе уничтожили автомобиль ВАЗ с тремя оккупантами — детали от ГУР

19:48 Совещание с военным руководством и нужды армии — вечернее обращение Зеленского

19:41 Гончаренко призвал в ПАСЕ "бомбить" Москву — видео

19:28 Повестка не дошла до адресата — как будет реагировать ТЦК

19:27 На Николаевщине уничтожили 300 кг взрывчатки российской ракеты — видео

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября