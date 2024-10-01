Рецепт компота из винограда со вкусом мохито на зиму – рецепт без стерилизации.

Вы разлюбите магазинную "химию" — рецепт на зиму компота из винограда "Мохито"
Если вы не знаете, что приготовить для консервации из винограда, то этот рецепт вас точно удивит. Виноградный компот "Мохито" полюбится вашим близким за свой освежающий вкус, а во время приготовления вам не нужно возиться со стерилизацией банок — достаточно их помыть, а крышки прокипятить.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Танина кухня".
На 3-литровую банку вам понадобится:
- виноград — 800 граммов;
- сахар — 250 граммов;
- лимон (2 кружочка);
- мята (2 веточки).
Способ приготовления
Трехлитровые банки хорошо промойте с пищевой содой. Подготовьте необходимые ингредиенты. Виноград хорошо промойте. Удалите все некачественные испорченные ягоды, имеющие гниль, трещины и т.п., можно отделить их от плодоножки по желанию. Нарежьте тщательно вымытый и ошпаренный кипятком лимон удобным для вас способом. Косточки из лимона обязательно нужно удалить.
Вскипятите воду в кастрюле. На 1 банку требуется примерно 2,5 литра воды. В чистую сухую банку выложите подготовленный виноград.
Влейте в банку кипяток. Делайте это постепенно, чтобы банка не треснула и равномерно прогрелась.
Накройте банки металлическими крышками, но не закатывайте. Оставьте их в таком виде на банках на 10 минут. Важно прокипятить крышки перед этим.
Через 10 минут слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар, размешайте и доведите до кипения. Пусть покипит 5 минут.
В это время тщательно вымойте под проточной водой мяту и просушите ее. Отделите листья мяты от стебеля и выложите в банку с виноградом. Добавьте нарезанный лимон.
Готовый сироп аккуратно вылейте обратно в банку. Закатайте или закрутите железной крышкой. Обязательно переверните банки вверх дрожью. Это поможет убедиться, что крышка герметично закрыта. Укутайте банки с компотом в плед или полотенце до полного остывания. В дальнейшем храните компот в прохладном месте.
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