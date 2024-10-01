Рецепт компоту з винограду зі смаком мохіто на зиму — рецепт без стерилізації

Підготування інгредієнтів для компоту. Фото: скриншот

Якщо ви не знаєте, що приготувати для консервації з винограду, то цей рецепт вас точно здивує. Виноградний компот "Мохіто" полюбиться вашим близьким за свій освіжаючий смак, а під час приготування вам не потрібно морочитися зі стерилізацією банок — достатньо їх помити та прокип'ятити кришки.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Танина кухня".

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На 3-літрову банку вам знадобиться:

виноград — 800 грамів;

цукор — 250 грамів;

лимон (2 кружечки);

м'ята (2 гілочки).

Спосіб приготування

Трилітрові банки добре промийте з харчовою содою. Підготуйте необхідні інгредієнти. Виноград добре промийте. Видаліть всі неякісні зіпсовані ягоди, що мають гниль, тріщини тощо, можна відокремити їх від плодоніжки за бажанням. Наріжте ретельно помитий та ошпарений кип'ятком лимон у зручний для вас спосіб. Кісточки з лимону обов'язково потрібно видалити.

Підготовка інгрідієнтів. Фото: скриншот

Закип'ятіть воду у каструлі. На 1 банку потрібно приблизно 2,5 літри води. У чисту суху банку викладіть підготовлений виноград.

Виноград в банці. Фото: скриншот

Влийте у банку окріп. Робіть це поступово, щоб банка не тріснула та рівномірно прогрілася.

Заливаємо окріп в банку. Фото: скриншот

Накрийте банки залізною кришкою, але не закочуйте. Залиште їх у такому вигляді на банках на 10 хвилин. Важливо прокип'ятити кришки перед цим.

Накриті кришками банки. Фото: скриншот

Через 10 хвилин злийте воду з банок у каструлю, додайте туди цукор, розмішайте та доведіть до кипіння. Нехай покипить 5 хвилин.

Злита виноградна вода з банки у каструлі з цукром. Фото: скриншот

Тим часом ретельно вимийте під проточною водою м'яту та просушіть її. Відокремте листя м'яти від стовбуру та викладіть у банку з виноградом. Додайте нарізаний лимон.

Додавання м'яти та лимону. Фото: скриншот

Готовий сироп акуратно вилийте назад в банку. Закатайте її чи закрутіть залізною кришкою. Обов'язково переверніть банки догори дриґом. Це допоможе переконатися, що кришка герметично закрита. Укутайте банки з компотом в плед чи рушник до повного вистигання. Надалі зберігайте компот у прохолодному місці.

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