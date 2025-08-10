Видео
Главная arrow Вкус arrow Вишневый пирог с кремом-суфле — очень вкусный десерт arrow

Вишневый пирог с кремом-суфле — очень вкусный десерт

10 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Вишневый пирог с кремом-суфле — нежный десерт, который сводит с ума
Вишневый пирог с вишней. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Вишневый пирог с кремом-суфле — это настоящее кулинарное наслаждение, которое покоряет с первого кусочка. Сочетание нежного теста, сочной вишневой начинки и воздушного суфле создает совершенный баланс вкуса и текстуры. Идеальный десерт к чаю.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • вишня (или другие ягоды, также замороженные) — 500-600 г;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • картофельный крахмал — 1 ст. л.;
  • вода — 3 ст. л.

Для теста:

  • желтки — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — по своему вкусу;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • сливочное масло (растопленное) — 80 г;
  • пшеничная мука — примерно 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема-суфле:

  • сметана 15-20% — 200 г;
  • ванильный сахар — по своему вкусу;
  • крахмал — 30 г;
  • белки — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • лимонная кислота — щепотка;
  • сахар — 80 г.

Способ приготовления

Сначала приготовить фруктовую начинку. В сотейнике соединить вишни с сахаром и прогревать на среднем огне до растворения сахара и появления сока. Растворить крахмал в воде, добавить к ягодам и варить до загустения. Дать остыть.

вишневий пиріг зі сметаною
Вишневая начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для теста взбить желтки с сахарной пудрой, солью и ванильным сахаром до однородной массы. Добавить растопленное масло, перемешать, затем постепенно вводить просеянную муку с разрыхлителем. Замесить мягкое тесто. Четвертую часть теста завернуть в пленку и положить в морозильник.

рецепт вишневого пирога
Сметана и крахмал. Фото: smakuiemo.com.ua

Остальное тесто равномерно выложить в форму диаметром 22-24 см, сформировать бортики. Выложить вишневую начинку на основу.

рецепт вишневого пирога
Тесто и вишневая начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить крем-суфле: в чистой сухой миске взбить белки со щепоткой соли, лимонной кислотой, сахаром и ванильным сахаром до устойчивых пиков. Осторожно ввести крахмал и сметану, перемешивая лопаткой движениями сверху вниз.

рецепт пирога з вишнями та суфле
Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить суфле поверх фруктового слоя, а сверху натереть охлажденное тесто из морозильника.

пиріг з вишнями та ніжним суфле
Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-50 минут, пока верх не станет румяным, а крем — стабильным. Остудить перед подачей, чтобы крем хорошо держал форму.

