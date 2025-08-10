Вишневый пирог с кремом-суфле — нежный десерт, который сводит с ума

Вишневый пирог с кремом-суфле — очень вкусный десерт
Вишневый пирог с кремом-суфле — это настоящее кулинарное наслаждение, которое покоряет с первого кусочка. Сочетание нежного теста, сочной вишневой начинки и воздушного суфле создает совершенный баланс вкуса и текстуры. Идеальный десерт к чаю.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- вишня (или другие ягоды, также замороженные) — 500-600 г;
- сахар — 4 ст. л.;
- картофельный крахмал — 1 ст. л.;
- вода — 3 ст. л.
Для теста:
- желтки — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — по своему вкусу;
- сахарная пудра — 80 г;
- сливочное масло (растопленное) — 80 г;
- пшеничная мука — примерно 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема-суфле:
- сметана 15-20% — 200 г;
- ванильный сахар — по своему вкусу;
- крахмал — 30 г;
- белки — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- лимонная кислота — щепотка;
- сахар — 80 г.
Способ приготовления
Сначала приготовить фруктовую начинку. В сотейнике соединить вишни с сахаром и прогревать на среднем огне до растворения сахара и появления сока. Растворить крахмал в воде, добавить к ягодам и варить до загустения. Дать остыть.
Для теста взбить желтки с сахарной пудрой, солью и ванильным сахаром до однородной массы. Добавить растопленное масло, перемешать, затем постепенно вводить просеянную муку с разрыхлителем. Замесить мягкое тесто. Четвертую часть теста завернуть в пленку и положить в морозильник.
Остальное тесто равномерно выложить в форму диаметром 22-24 см, сформировать бортики. Выложить вишневую начинку на основу.
Приготовить крем-суфле: в чистой сухой миске взбить белки со щепоткой соли, лимонной кислотой, сахаром и ванильным сахаром до устойчивых пиков. Осторожно ввести крахмал и сметану, перемешивая лопаткой движениями сверху вниз.
Выложить суфле поверх фруктового слоя, а сверху натереть охлажденное тесто из морозильника.
Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-50 минут, пока верх не станет румяным, а крем — стабильным. Остудить перед подачей, чтобы крем хорошо держал форму.
