Вишневый пирог с кремом-суфле — нежный десерт, который сводит с ума

Вишневый пирог с вишней. Фото: smakuiemo.com.ua

Вишневый пирог с кремом-суфле — это настоящее кулинарное наслаждение, которое покоряет с первого кусочка. Сочетание нежного теста, сочной вишневой начинки и воздушного суфле создает совершенный баланс вкуса и текстуры. Идеальный десерт к чаю.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

вишня (или другие ягоды, также замороженные) — 500-600 г;

сахар — 4 ст. л.;

картофельный крахмал — 1 ст. л.;

вода — 3 ст. л.

Для теста:

желтки — 3 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — по своему вкусу;

сахарная пудра — 80 г;

сливочное масло (растопленное) — 80 г;

пшеничная мука — примерно 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема-суфле:

сметана 15-20% — 200 г;

ванильный сахар — по своему вкусу;

крахмал — 30 г;

белки — 3 шт.;

соль — щепотка;

лимонная кислота — щепотка;

сахар — 80 г.

Способ приготовления

Сначала приготовить фруктовую начинку. В сотейнике соединить вишни с сахаром и прогревать на среднем огне до растворения сахара и появления сока. Растворить крахмал в воде, добавить к ягодам и варить до загустения. Дать остыть.

Вишневая начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для теста взбить желтки с сахарной пудрой, солью и ванильным сахаром до однородной массы. Добавить растопленное масло, перемешать, затем постепенно вводить просеянную муку с разрыхлителем. Замесить мягкое тесто. Четвертую часть теста завернуть в пленку и положить в морозильник.

Сметана и крахмал. Фото: smakuiemo.com.ua

Остальное тесто равномерно выложить в форму диаметром 22-24 см, сформировать бортики. Выложить вишневую начинку на основу.

Тесто и вишневая начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить крем-суфле: в чистой сухой миске взбить белки со щепоткой соли, лимонной кислотой, сахаром и ванильным сахаром до устойчивых пиков. Осторожно ввести крахмал и сметану, перемешивая лопаткой движениями сверху вниз.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить суфле поверх фруктового слоя, а сверху натереть охлажденное тесто из морозильника.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-50 минут, пока верх не станет румяным, а крем — стабильным. Остудить перед подачей, чтобы крем хорошо держал форму.

