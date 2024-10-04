Рецепт салат “Киевский” вместо “Оливье” — пошаговое приготовление.

Киевский салат. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Хотите попробовать что-то новое вместо привычного оливье? Салат "Киевский" — это идеальная альтернатива! С простыми ингредиентами и изысканным вкусом этот салат быстро станет вашим любимым и займет достойное место на праздничном столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика-Простые Рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

ветчина — 150-200 г;

зеленный лук;

зелёный консервированный горошек — 1 банка.

Для соуса:

майонез — 2 ст.л.;

сметана — 2 ст.л.;

горчица — 1 ч.л.;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Картофель и морковь запечь или сварить и нарезать кубиками.

Картофель и морковь. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Нарезать болгарский перец, ветчину, зеленый лук и добавить одну банку консервированного горошка.

Зеленый горошек. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Для соуса смешать майонез, сметану, горчицу. Добавить соль и перец, перемешать.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Заправить салат, все перемешать и можно подавать.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Раньше мы предлагали рецепты вкусных салатов— немецкого с картофелем и итальянского с овощами и хрустящими крутонами.