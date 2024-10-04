Рецепт салат “Киевский” вместо “Оливье” — пошаговое приготовление.

С этим рецептом вы забудете про оливье — рецепт салата Киевский
Хотите попробовать что-то новое вместо привычного оливье? Салат "Киевский" — это идеальная альтернатива! С простыми ингредиентами и изысканным вкусом этот салат быстро станет вашим любимым и займет достойное место на праздничном столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика-Простые Рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- ветчина — 150-200 г;
- зеленный лук;
- зелёный консервированный горошек — 1 банка.
Для соуса:
- майонез — 2 ст.л.;
- сметана — 2 ст.л.;
- горчица — 1 ч.л.;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Картофель и морковь запечь или сварить и нарезать кубиками.
Нарезать болгарский перец, ветчину, зеленый лук и добавить одну банку консервированного горошка.
Для соуса смешать майонез, сметану, горчицу. Добавить соль и перец, перемешать.
Заправить салат, все перемешать и можно подавать.
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