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Душистые чесночные стрелки на зиму — секретный способ хранения

5 июля 2025 00:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как правильно сохранить свежие стрелки чеснока на зиму — рецепт
Чесночные стрелки. Фото: Pinterest
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Душистые чесночные стрелки - настоящий деликатес зимой, особенно если приготовить их правильно. Такая закуска прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто как пикантное дополнение к ужину.

Рецептом для зимней заготовки делится ВВС.

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Вам понадобится:

  • Чесночные стрелки — 1 кг;
  • Вода — 900 мл;
  • Сахар — 2 ст. л;
  • Соль — 1 ст. л;
  • Уксус — 75 мл;
  • Черный перец горошком — 15 шт;
  • Лавровый листок — 2 шт;
  • Масло растительное — 50 мл.

Способ приготовления

Выбрать молодые стрелки чеснока и обрезать твердые кончики, оставляя только нежную часть длиной примерно 10-15 см.

Вскипятить воду и бланшировать стрелки в течение 3 минут. Сразу после этого переложить их в емкость с холодной водой, чтобы остановить процесс варки. После остывания поместить стрелки в чистую стеклянную банку.

Для маринада в кастрюле смешать воду, сахар, соль, горошины черного перца, лавровый лист и растительное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить около 2 минут.

Затем добавить уксус и горячим маринадом залить стрелки в банке. Закрыть крышкой и дать остыть при комнатной температуре.

Хранить в холодильнике. Через 5-7 дней закуска будет готова — стрелки хорошо промаринуются и приобретут насыщенный вкус.

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