Как правильно сохранить свежие стрелки чеснока на зиму — рецепт

Душистые чесночные стрелки на зиму — секретный способ хранения
Душистые чесночные стрелки - настоящий деликатес зимой, особенно если приготовить их правильно. Такая закуска прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто как пикантное дополнение к ужину.
Рецептом для зимней заготовки делится ВВС.
Вам понадобится:
- Чесночные стрелки — 1 кг;
- Вода — 900 мл;
- Сахар — 2 ст. л;
- Соль — 1 ст. л;
- Уксус — 75 мл;
- Черный перец горошком — 15 шт;
- Лавровый листок — 2 шт;
- Масло растительное — 50 мл.
Способ приготовления
Выбрать молодые стрелки чеснока и обрезать твердые кончики, оставляя только нежную часть длиной примерно 10-15 см.
Вскипятить воду и бланшировать стрелки в течение 3 минут. Сразу после этого переложить их в емкость с холодной водой, чтобы остановить процесс варки. После остывания поместить стрелки в чистую стеклянную банку.
Для маринада в кастрюле смешать воду, сахар, соль, горошины черного перца, лавровый лист и растительное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить около 2 минут.
Затем добавить уксус и горячим маринадом залить стрелки в банке. Закрыть крышкой и дать остыть при комнатной температуре.
Хранить в холодильнике. Через 5-7 дней закуска будет готова — стрелки хорошо промаринуются и приобретут насыщенный вкус.
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