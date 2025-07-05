Как правильно сохранить свежие стрелки чеснока на зиму — рецепт

Чесночные стрелки. Фото: Pinterest

Душистые чесночные стрелки - настоящий деликатес зимой, особенно если приготовить их правильно. Такая закуска прекрасно подходит к мясу, картофелю или просто как пикантное дополнение к ужину.

Рецептом для зимней заготовки делится ВВС.

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Вам понадобится:

Чесночные стрелки — 1 кг;

Вода — 900 мл;

Сахар — 2 ст. л;

Соль — 1 ст. л;

Уксус — 75 мл;

Черный перец горошком — 15 шт;

Лавровый листок — 2 шт;

Масло растительное — 50 мл.

Способ приготовления

Выбрать молодые стрелки чеснока и обрезать твердые кончики, оставляя только нежную часть длиной примерно 10-15 см.

Вскипятить воду и бланшировать стрелки в течение 3 минут. Сразу после этого переложить их в емкость с холодной водой, чтобы остановить процесс варки. После остывания поместить стрелки в чистую стеклянную банку.

Для маринада в кастрюле смешать воду, сахар, соль, горошины черного перца, лавровый лист и растительное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить около 2 минут.

Затем добавить уксус и горячим маринадом залить стрелки в банке. Закрыть крышкой и дать остыть при комнатной температуре.

Хранить в холодильнике. Через 5-7 дней закуска будет готова — стрелки хорошо промаринуются и приобретут насыщенный вкус.

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