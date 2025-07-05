Як правильно зберегти свіжі стрілки часнику на зиму — рецепт

Часникові стрілки. Фото: Pinterest

Запашні часникові стрілки — справжній делікатес взимку, особливо якщо приготувати їх правильно. Така закуска чудово пасує до м'яса, картоплі чи просто як пікантне доповнення до вечері.

Рецептом для зимової заготівлі ділиться ВВС.

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Вам знадобиться:

Часникові стрілки — 1 кг;

Вода — 900 мл;

Цукор — 2 ст. л.;

Сіль — 1 ст. л.;

Оцет — 75 мл;

Чорний перець горошком — 15 шт.;

Лавровий листок — 2 шт.;

Олія — 50 мл.

Спосіб приготування

Вибрати молоді стрілки часнику та обрізати тверді кінчики, залишаючи лише ніжну частину завдовжки приблизно 10-15 см.

Закип'ятити воду та бланшувати стрілки протягом 3 хвилин. Одразу після цього перекласти їх у місткість з холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Після охолодження помістити стрілки в чисту скляну банку.

Для маринаду у каструлі змішати воду, цукор, сіль, горошини чорного перцю, лавровий лист і олію. Поставити на вогонь, довести до кипіння і проварити близько 2 хвилин.

Потім додати оцет і гарячим маринадом залити стрілки в банці. Закрити кришкою та дати охолонути за кімнатної температури.

Зберігати у холодильнику. Через 5-7 днів закуска буде готова — стрілки добре промаринуються та набудуть насиченого смаку.

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