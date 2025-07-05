Як правильно зберегти свіжі стрілки часнику на зиму — рецепт

Запашні часникові стрілки на зиму — секретний спосіб зберігання
Запашні часникові стрілки — справжній делікатес взимку, особливо якщо приготувати їх правильно. Така закуска чудово пасує до м'яса, картоплі чи просто як пікантне доповнення до вечері.
Рецептом для зимової заготівлі ділиться ВВС.
Вам знадобиться:
- Часникові стрілки — 1 кг;
- Вода — 900 мл;
- Цукор — 2 ст. л.;
- Сіль — 1 ст. л.;
- Оцет — 75 мл;
- Чорний перець горошком — 15 шт.;
- Лавровий листок — 2 шт.;
- Олія — 50 мл.
Спосіб приготування
Вибрати молоді стрілки часнику та обрізати тверді кінчики, залишаючи лише ніжну частину завдовжки приблизно 10-15 см.
Закип'ятити воду та бланшувати стрілки протягом 3 хвилин. Одразу після цього перекласти їх у місткість з холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Після охолодження помістити стрілки в чисту скляну банку.
Для маринаду у каструлі змішати воду, цукор, сіль, горошини чорного перцю, лавровий лист і олію. Поставити на вогонь, довести до кипіння і проварити близько 2 хвилин.
Потім додати оцет і гарячим маринадом залити стрілки в банці. Закрити кришкою та дати охолонути за кімнатної температури.
Зберігати у холодильнику. Через 5-7 днів закуска буде готова — стрілки добре промаринуються та набудуть насиченого смаку.
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