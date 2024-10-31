Запеченный картофель под соусом болоньезе — вкусная идея для обеда или ужина

Запеченный картофель под соусом болоньезе — на обед или ужин
Запеченный картофель под соусом болоньезе — это блюдо, которое покорит вас своим сочетанием вкусов. Сочный мясной соус в тандеме с нежным картофелем создают настоящий кулинарный шедевр, который отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 800 г;
- соль;
- перец;
- паприка;
- растительное масло.
Для соуса болоньезе:
- фарш 300 г;
- масло для жарки;
- лук 1 шт.;
- перец 1 шт.;
- томатный сок 100 мл.
Для соуса:
- греческий йогурт 300 г;
- соль;
- сушеный чеснок.
Способ приготовления
Картофель почистить, нарезать кубиками, промыть и просушить бумажными полотенцами. К картофелю добавить соль, специи для картофеля, паприку и растительное масло. Тщательно перемешать.
Выложить на пергамент в противень и выпекать 30 минут при 200 °C. На сковороде поджарить фарш, добавить нарезанный кубиками лук и готовить 2 минуты.
Затем добавить нарезанный перец и готовить еще 2-3 минуты. Влить томатный сок, добавить соль, смесь перцев, сушеный чеснок. Готовить на маленьком огне под крышкой 20 минут.
Греческий йогурт посолить, добавить сушеный чеснок и перемешать. Выложить картофель, затем греческий йогурт и соус болоньезе.
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