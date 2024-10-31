Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Запеченный картофель под соусом болоньезе — на обед или ужин arrow

Запеченный картофель под соусом болоньезе — на обед или ужин

31 октября 2024 05:48
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Запеченный картофель под соусом болоньезе — вкусная идея для обеда или ужина
Запеченный картофель. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Запеченный картофель под соусом болоньезе — это блюдо, которое покорит вас своим сочетанием вкусов. Сочный мясной соус в тандеме с нежным картофелем создают настоящий кулинарный шедевр, который отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель 800 г;
  • соль;
  • перец;
  • паприка;
  • растительное масло.

Для соуса болоньезе:

  • фарш 300 г;
  • масло для жарки;
  • лук 1 шт.;
  • перец 1 шт.;
  • томатный сок 100 мл.

Для соуса:

  • греческий йогурт 300 г;
  • соль;
  • сушеный чеснок.

Способ приготовления

Картофель почистить, нарезать кубиками, промыть и просушить бумажными полотенцами. К картофелю добавить соль, специи для картофеля, паприку и растительное масло. Тщательно перемешать.

null
Картофель и соль. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Выложить на пергамент в противень и выпекать 30 минут при 200 °C. На сковороде поджарить фарш, добавить нарезанный кубиками лук и готовить 2 минуты.

null
Картофель и специи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Затем добавить нарезанный перец и готовить еще 2-3 минуты. Влить томатный сок, добавить соль, смесь перцев, сушеный чеснок. Готовить на маленьком огне под крышкой 20 минут.

null
Фарш и томатная паста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Греческий йогурт посолить, добавить сушеный чеснок и перемешать. Выложить картофель, затем греческий йогурт и соус болоньезе.

null
Картофель и соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы предлагали приготовить рубленые куриные котлеты за 15 минут без хлеба и мясорубки.

Также писали рецепт вкуснейшего постного блюда — котлет из чечевицы.

рецепты мясной фарш Ужин обед картошка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Увольнение из ВСУ — какие причины действуют во время войны

06:30 Цены на сою продолжают падать — сколько стоит зерно в октябре

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

06:22 Где и когда будут рейды — накажут ли ТЦК за разглашение мест

06:10 Пенсии с 1 ноября — кто из украинцев получит повышенные выплаты

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

06:01 У клиента Ощадбанка украли 19 тыс. грн — вернул ли суд средства

05:39 Законные причины невыплаты денег военным

05:05 Тепло в Украине и дождь в Киеве — прогноз погоды на четверг

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

04:30 Всех пробьют по базам — юрист об усилении мобилизации

06:30 Увольнение из ВСУ — какие причины действуют во время войны

06:30 Цены на сою продолжают падать — сколько стоит зерно в октябре

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

06:22 Где и когда будут рейды — накажут ли ТЦК за разглашение мест

06:10 Пенсии с 1 ноября — кто из украинцев получит повышенные выплаты

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

06:01 У клиента Ощадбанка украли 19 тыс. грн — вернул ли суд средства

05:39 Законные причины невыплаты денег военным

05:05 Тепло в Украине и дождь в Киеве — прогноз погоды на четверг

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

04:30 Всех пробьют по базам — юрист об усилении мобилизации

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре