Запеченный картофель под соусом болоньезе — вкусная идея для обеда или ужина

Запеченный картофель. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Запеченный картофель под соусом болоньезе — это блюдо, которое покорит вас своим сочетанием вкусов. Сочный мясной соус в тандеме с нежным картофелем создают настоящий кулинарный шедевр, который отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель 800 г;

соль;

перец;

паприка;

растительное масло.

Для соуса болоньезе:

фарш 300 г;

масло для жарки;

лук 1 шт.;

перец 1 шт.;

томатный сок 100 мл.

Для соуса:

греческий йогурт 300 г;

соль;

сушеный чеснок.

Способ приготовления

Картофель почистить, нарезать кубиками, промыть и просушить бумажными полотенцами. К картофелю добавить соль, специи для картофеля, паприку и растительное масло. Тщательно перемешать.

Картофель и соль. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Выложить на пергамент в противень и выпекать 30 минут при 200 °C. На сковороде поджарить фарш, добавить нарезанный кубиками лук и готовить 2 минуты.

Картофель и специи. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Затем добавить нарезанный перец и готовить еще 2-3 минуты. Влить томатный сок, добавить соль, смесь перцев, сушеный чеснок. Готовить на маленьком огне под крышкой 20 минут.

Фарш и томатная паста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Греческий йогурт посолить, добавить сушеный чеснок и перемешать. Выложить картофель, затем греческий йогурт и соус болоньезе.

Картофель и соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы предлагали приготовить рубленые куриные котлеты за 15 минут без хлеба и мясорубки.

Также писали рецепт вкуснейшего постного блюда — котлет из чечевицы.