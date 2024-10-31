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Запечена картопля під соусом болоньєзе — на обід чи вечерю

31 жовтня 2024 05:48
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Запечена картопля під соусом болоньєзе — смачна ідея для обіду чи вечері
Запечена картопля. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Запечена картопля під соусом болоньєзе — це страва, яка підкорить вас своїм поєднанням смаків. Соковитий м'ясний соус у тандемі з ніжною картоплею створюють справжній кулінарний шедевр, який чудово підійде як для обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • картопля 800 г;
  • сіль; 
  • перець; 
  • паприка; 
  • олія. 

Для соусу болоньєзе:

  • фарш 300 г;
  • олія для смаження;
  • цибуля 1 шт.;
  • перець 1 шт.;
  • томатний сік 100 мл. 

Для соусу: 

  • грецький йогурт 300 г;
  • сіль;
  • сушений часник. 

Спосіб приготування 

Картоплю почистити, нарізати кубиками, промити та просушити паперовими рушниками. До картоплі додати сіль, спеції для картоплі, паприку й олію. Ретельно перемішати.

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Картопля та сіль. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Викласти на пергамент у деко і випікати 30 хвилин при 200 °C. На пательні підсмажити фарш, додати нарізану кубиками цибулю й готувати 2 хвилини.

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Картопля та спеції. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Потім додати нарізаний перець і готувати ще 2-3 хвилини. Влити томатний сік, додати сіль, суміш перців, сушений часник. Готувати на малому вогні під кришкою 20 хвилин.

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Фарш і томатна паста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Грецький йогурт посолити, додати сушений часник і перемішати. Викласти картоплю, потім грецький йогурт і соус болоньєзе.

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Картопля та соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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