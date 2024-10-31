Запечена картопля під соусом болоньєзе — смачна ідея для обіду чи вечері

Запечена картопля. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Запечена картопля під соусом болоньєзе — це страва, яка підкорить вас своїм поєднанням смаків. Соковитий м'ясний соус у тандемі з ніжною картоплею створюють справжній кулінарний шедевр, який чудово підійде як для обіду, так і для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля 800 г;

сіль;

перець;

паприка;

олія.

Для соусу болоньєзе:

фарш 300 г;

олія для смаження;

цибуля 1 шт.;

перець 1 шт.;

томатний сік 100 мл.

Для соусу:

грецький йогурт 300 г;

сіль;

сушений часник.

Спосіб приготування

Картоплю почистити, нарізати кубиками, промити та просушити паперовими рушниками. До картоплі додати сіль, спеції для картоплі, паприку й олію. Ретельно перемішати.

Картопля та сіль. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Викласти на пергамент у деко і випікати 30 хвилин при 200 °C. На пательні підсмажити фарш, додати нарізану кубиками цибулю й готувати 2 хвилини.

Картопля та спеції. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Потім додати нарізаний перець і готувати ще 2-3 хвилини. Влити томатний сік, додати сіль, суміш перців, сушений часник. Готувати на малому вогні під кришкою 20 хвилин.

Фарш і томатна паста. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Грецький йогурт посолити, додати сушений часник і перемішати. Викласти картоплю, потім грецький йогурт і соус болоньєзе.

Картопля та соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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