Запечена картопля під соусом болоньєзе — смачна ідея для обіду чи вечері

Запечена картопля під соусом болоньєзе — на обід чи вечерю
Запечена картопля під соусом болоньєзе — це страва, яка підкорить вас своїм поєднанням смаків. Соковитий м'ясний соус у тандемі з ніжною картоплею створюють справжній кулінарний шедевр, який чудово підійде як для обіду, так і для вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 800 г;
- сіль;
- перець;
- паприка;
- олія.
Для соусу болоньєзе:
- фарш 300 г;
- олія для смаження;
- цибуля 1 шт.;
- перець 1 шт.;
- томатний сік 100 мл.
Для соусу:
- грецький йогурт 300 г;
- сіль;
- сушений часник.
Спосіб приготування
Картоплю почистити, нарізати кубиками, промити та просушити паперовими рушниками. До картоплі додати сіль, спеції для картоплі, паприку й олію. Ретельно перемішати.
Викласти на пергамент у деко і випікати 30 хвилин при 200 °C. На пательні підсмажити фарш, додати нарізану кубиками цибулю й готувати 2 хвилини.
Потім додати нарізаний перець і готувати ще 2-3 хвилини. Влити томатний сік, додати сіль, суміш перців, сушений часник. Готувати на малому вогні під кришкою 20 хвилин.
Грецький йогурт посолити, додати сушений часник і перемішати. Викласти картоплю, потім грецький йогурт і соус болоньєзе.
Раніше ми пропонували приготувати рубані курячі котлети за 15 хвилин, без хліба та м'ясорубки.
Також писали рецепт дуже смачної пісної страви — котлет з сочевиці.
Читайте Новини.LIVE!