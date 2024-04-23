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Всегда выбрасывайте эти части курицы, если не хотите проблем со здоровьем

23 апреля 2024 18:11
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
В каких местах курицы нельзя есть мясо — какую часть лучше употреблять
Человек, который режет аппетитную жареную курицу. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Мало тех, кто любит употреблять куриное мясо, знают, что далеко не все части курицы можно есть. Медики объяснили, в каких местах этой птицы категорически нельзя отрывать мясо, поскольку это очень вредит организму человека.

Об этом сообщает SOT.

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В каких местах курицы категорически нельзя отрывать мясо

Специалисты отмечают, что нельзя есть шкурку курицу, причем, в любом виде. По словам медиков, эта часть курицы имеет в своем составе большое количество жира, плохо влияющего на организм человека. К тому же, кожура накапливает в своем составе много бактерий, которые при попадании в организм очень вредят ему.

Впрочем, не только кожура вредна для здоровья. Речь идет еще о легких курицы, а также о хвостовой части ее туловища. Дело в том, что в легких также содержится большое количество бактерий, которые способны выдерживать высокую температуру, поэтому могут не исчезнуть во время термической обработки.

Аппетитная жареная курица на доске
Аппетитная жареная курица на доске. Фото: Pinterest

Медики говорят, что эти части курицы, которые некоторые любят употреблять, могут вызвать проблемы со здоровьем. Кстати, очень большое количество опасных для здоровья компонентов содержится и в голове курицы, поэтому специалисты категорически не советуют ее есть.

Какие части курицы полезны для здоровья

Если легкие, хвост, голова и шкурка курицы оказывают очень плохое влияние на здоровье, то белое мясо, наоборот, достаточно полезно. Дело в том, что это мясо имеет немного химических добавок и бактерий, которые могут спровоцировать возникновение заболеваний.

Грудка жареной курицы на тарелке
Грудка жареной курицы на тарелке. Фото: Pinterest

Поэтому эксперты советуют добавить в свой рацион питания куриную грудку, содержащую белки высокого качества. Они, в свою очередь, очень легко усваиваются при попадании в организм, поэтому можно избежать проблем со здоровьем.

Напомним, мы писали о том, почему медики советуют употреблять чай из лавровых листьев.

Раньше мы рассказывали о том, какие популярные каши помогают человеку сбросить лишние килограммы.

Также мы сообщали о том, какая популярная пряность помогает человеку снизить уровень сахара в крови.

здоровье
медики
вред
курица

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