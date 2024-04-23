В каких местах курицы нельзя есть мясо — какую часть лучше употреблять

Всегда выбрасывайте эти части курицы, если не хотите проблем со здоровьем
Мало тех, кто любит употреблять куриное мясо, знают, что далеко не все части курицы можно есть. Медики объяснили, в каких местах этой птицы категорически нельзя отрывать мясо, поскольку это очень вредит организму человека.
Об этом сообщает SOT.
В каких местах курицы категорически нельзя отрывать мясо
Специалисты отмечают, что нельзя есть шкурку курицу, причем, в любом виде. По словам медиков, эта часть курицы имеет в своем составе большое количество жира, плохо влияющего на организм человека. К тому же, кожура накапливает в своем составе много бактерий, которые при попадании в организм очень вредят ему.
Впрочем, не только кожура вредна для здоровья. Речь идет еще о легких курицы, а также о хвостовой части ее туловища. Дело в том, что в легких также содержится большое количество бактерий, которые способны выдерживать высокую температуру, поэтому могут не исчезнуть во время термической обработки.
Медики говорят, что эти части курицы, которые некоторые любят употреблять, могут вызвать проблемы со здоровьем. Кстати, очень большое количество опасных для здоровья компонентов содержится и в голове курицы, поэтому специалисты категорически не советуют ее есть.
Какие части курицы полезны для здоровья
Если легкие, хвост, голова и шкурка курицы оказывают очень плохое влияние на здоровье, то белое мясо, наоборот, достаточно полезно. Дело в том, что это мясо имеет немного химических добавок и бактерий, которые могут спровоцировать возникновение заболеваний.
Поэтому эксперты советуют добавить в свой рацион питания куриную грудку, содержащую белки высокого качества. Они, в свою очередь, очень легко усваиваются при попадании в организм, поэтому можно избежать проблем со здоровьем.
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