Які жирні продукти вважаються найкориснішими

Молода жінка біля холодильника. Фото: Blesk

Не секрет, що стан здоров’я людини напряму залежить від раціону її харчування, тому дуже важливо стежити за цим. Зокрема, варто знати, які продукти харчування з великою кількістю жирів у своєму складі позитивно впливають на організм.

Про це повідомляє Today.

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Дикий лосось

Одна порція королівського лососю, наприклад, містить у своєму складі 1476 міліграмів Омега-3 і Омега-6. Завдяки цьому риба позитивно впливає на стан здоров’я мозку і серцево-судинної системи.

Розрізаний дикий лосось на столі. Фото: Storables

Оливкова олія першого віджиму

Отримати корисні жири також можна за допомогою оливкової олії першого віджиму. До її складу входить велика кількість мононенасичених жирів, які здатні захистити серцеву систему, і поліфенолів, які мають антиоксидантну дію.

Людина, яка наливає оливкову олію. Фото: Rawpixel

Волоські горіхи

Ці горіхи містять багато незамінних жирних кислот Омега-3, а постійне вживання допомагає покращити процес метаболізму і знизити рівень холестерину в організмі людини.

Очищені волоські горіхи на столі. Фото: Pinterest

Арахісове масло

Арахісове масло має у своєму складі багато ненасичених жирів, які здатні знизити ризик виникнення проблем із серцем і покращити рівень холестерину.

Арахісове масло на хлібі. Фото: Viver Natural

Авокадо

Цей продукт містить багато мононенасичених жирів, білка, клітковини та інших поживних компонентів. Більш того, авокадо здатне покращити рівень глюкози в крові людини, яка страждає від діабету другого типу.

Очищене авокадо на столі. Фото: Daily Meal

Насіння чіа

Цей продукт містить у своєму складі:

Омега-3

Мінеральний кальцій

Жири

Завдяки своєму складу насіння чіа підходить для людей, які не вживають молочних продуктів. До того ж, це насіння поглинає воду, через що є корисним до і після фізичних навантажень.

Розсипане насіння чіа. Фото: Medium

Горіхи макадамії

До складу цих горіхів входять мононенасичені жири, які позитивно впливають на здоров’я серцевої системи. До того ж, горіхи макадамії мають у своєму складі такі корисні компоненти, як:

Мінерали

Селен

Калій

Магній

Очищені горіхи макадамії на столі. Фото: Freepik

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