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Яка жирна їжа, насправді, є найкориснішою — медики розвіяли міфи

22 квітня 2024 20:48
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Яніна Томенко
Редактор
Які жирні продукти вважаються найкориснішими
Молода жінка біля холодильника. Фото: Blesk
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Не секрет, що стан здоров’я людини напряму залежить від раціону її харчування, тому дуже важливо стежити за цим. Зокрема, варто знати, які продукти харчування з великою кількістю жирів у своєму складі позитивно впливають на організм.

Про це повідомляє Today.

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Дикий лосось

Одна порція королівського лососю, наприклад, містить у своєму складі 1476 міліграмів Омега-3 і Омега-6. Завдяки цьому риба позитивно впливає на стан здоров’я мозку і серцево-судинної системи. 

Разрезанный дикий лосось на столе
Розрізаний дикий лосось на столі. Фото: Storables

Оливкова олія першого віджиму

Отримати корисні жири також можна за допомогою оливкової олії першого віджиму. До її складу входить велика кількість мононенасичених жирів, які здатні захистити серцеву систему, і поліфенолів, які мають антиоксидантну дію.

Человек, наливающий оливковое масло
Людина, яка наливає оливкову олію. Фото: Rawpixel

Волоські горіхи

Ці горіхи містять багато незамінних жирних кислот Омега-3, а постійне вживання допомагає покращити процес метаболізму і знизити рівень холестерину в організмі людини.

Очищенные грецкие орехи на столе
Очищені волоські горіхи на столі. Фото: Pinterest

Арахісове масло 

Арахісове масло має у своєму складі багато ненасичених жирів, які здатні знизити ризик виникнення проблем із серцем і покращити рівень холестерину.

Арахисовое масло на хлебе
Арахісове масло на хлібі. Фото: Viver Natural

Авокадо

Цей продукт містить багато мононенасичених жирів, білка, клітковини та інших поживних компонентів. Більш того, авокадо здатне покращити рівень глюкози в крові людини, яка страждає від діабету другого типу.

Очищенное авокадо на столе
Очищене авокадо на столі. Фото: Daily Meal

Насіння чіа

Цей продукт містить у своєму складі:

  • Омега-3
  • Мінеральний кальцій
  • Жири

Завдяки своєму складу насіння чіа підходить для людей, які не вживають молочних продуктів. До того ж, це насіння поглинає воду, через що є корисним до і після фізичних навантажень.

Рассыпанные семена чиа
Розсипане насіння чіа. Фото: Medium

Горіхи макадамії

До складу цих горіхів входять мононенасичені жири, які позитивно впливають на здоров’я серцевої системи. До того ж, горіхи макадамії мають у своєму складі такі корисні компоненти, як:

  • Мінерали
  • Селен
  • Калій
  • Магній
Очищенные орехи макадамии на столе
Очищені горіхи макадамії на столі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування покращують зір людини.

Раніше ми розповідали про те, які продукти покращують функціонування мозку. 

Також ми повідомляли про те, які продукти харчування допомагають скидати зайву вагу.

продукти
здоров'я
користь
жирна їжа

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